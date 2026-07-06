ผู้ว่าฯ โคราชประชุมอัปเดตงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 ยันพร้อมขับเคลื่อนเต็มที่ ส่อแววย้ายสถานที่จัดจาก อ.คง ไป อ.ปากช่อง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้ว่าฯ โคราชประชุมอัปเดต การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา 2572 ยันทางจังหวัดฯ มีความพร้อมเต็มที่ในทุกด้าน หากแผนแม่บทถึงมือขับเคลื่อนทันที เน้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ล่าสุดส่อแววย้ายสถานที่จาก อ.คง ไปจัดที่ อ.ปากช่อง เหตุมีความพร้อมมากกว่า
วันนี้ (6 ก.ค. 69) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ครั้งที่ 3/2569 เพื่อติดตามความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท้องถิ่น
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ทางจังหวัดฯ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งทางหลวงและทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการจัดสรรและเติมเต็มแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการรองรับพื้นที่จัดงาน นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีความคืบหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ได้ร่วมมือกันรณรงค์และทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน และกำลังรอความชัดเจนของแผนแม่บท หรือ Master Plan และหากแผนดังกล่าวส่งมาถึง ทางจังหวัดฯ ก็พร้อมนำมาสวมและขับเคลื่อนการทำงานต่อยอดทันที ซึ่งจะมีการประชุมติดตามงานของคณะทำงานหลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตความคืบหน้าในทุกระยะ
สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกถือเป็นงานระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าของพื้นที่ มีความรับผิดชอบในการดูแลภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาและฝึกฝนทักษะของผู้คนในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า การจัดงานพืชสวนโลก 2572 มีกำหนดจัดที่ จ.นครราชสีมาเหมือนเดิม แต่มีแนวโน้มย้ายสถานที่จาก อ.คง จัดไปที่ อ.ปากช่อง ที่มีความพร้อมมากกว่า โดยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่อาจจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานมาเป็นพื้นที่ อ.ปากช่อง คือ ต้องมีโรงแรมที่พัก ที่จะต้องอยู่ห่างจากที่จัดงานไม่เกิน 30 กม. และมีห้องพักอย่างน้อย 100 ห้องขึ้นไป, ประเด็นต่อมาคือ ต้องมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 4 แห่ง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล และสุดท้ายสำคัญสุด การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำเสนอแผนรถไฟฟ้าความเร็วสูงไว้ แต่มีแนวโน้มว่า อาจจะเสร็จไม่ทันเพื่อใช้บริการสำหรับงานครั้งนี้
โดยพื้นที่ที่อำเภอปากช่องเตรียมไว้มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ คือ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านหน้าติดถนนมิตรภาพ ขาเข้า กรุงเทพฯ ด้านหลังติดถนนมอเตอร์เวย์ M6 โคราช-บางปะอิน สังเกตง่ายๆ จะมี (รูปปั้นหมูสีชมพู) ริมถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร จะจัดประชุมและมีมติเรื่องนี้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และจะมีการแถลงข่าวให้ประชาชนทราบต่อไป