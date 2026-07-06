ราชบุรีเปิดสวนชวนชิม “ทุเรียนตะนาวศรี” ชูจุดเด่นเมล็ดเล็ก เนื้อแห้ง หวานมัน รับนักท่องเที่ยว

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรีเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประชาสัมพันธ์ “ทุเรียนตะนาวศรี ของดีจังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ณ สวนทุเรียนไร่สายชล หมู่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ พร้อมเปิดสวนทุเรียนกว่า 12 แห่ง ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนตัดสดจากต้น และสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนท่ามกลางธรรมชาติของเทือกเขาตะนาวศรี
นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ทุเรียนตะนาวศรีมีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งเมล็ดเล็ก เนื้อแห้ง เนียนละเอียด รสชาติหวานมัน กลิ่นไม่แรง และชาวสวนจะตัดผลผลิตเฉพาะผลที่แก่จัดบนต้น ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับทุเรียนคุณภาพดีที่สุด โดยปีนี้มีสวนทุเรียนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 12-13 สวน แม้จะไม่สามารถเปิดได้ครบทุกแห่ง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกตามฤดูกาลและบางส่วนจำหน่ายล่วงหน้าแล้ว
ด้านนายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พื้นที่เทือกเขาตะนาวศรีมีสภาพดินและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมกว่า 5,281 ไร่ กระจายอยู่ในอำเภอปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง และบ้านคา โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม และกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
ภายในงานตลอด 2 วัน มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการจำหน่ายทุเรียนตะนาวศรีและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรกว่า 15 ร้านค้า การแข่งขันกินทุเรียนในวันที่ 11 กรกฎาคม เปิดรับสมัครเวลา 09.00-10.00 น. ก่อนเริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น. เพื่อชิงรางวัล รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้เยี่ยมชมสวนทุเรียนและสัมผัสวิถีชาวสวน ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ทั้งสองวัน
จังหวัดราชบุรีจึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์สวนผลไม้ในอำเภอปากท่อ ชิม “ทุเรียนตะนาวศรี” สดจากต้น พร้อมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน.