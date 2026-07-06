ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการฝึกผสม “CARAT 2026 “ เพิ่มขีดความสามารถกําลังรบ เสริมความมั่นคงทางทะเล
วันนี้ ( 6 ก.ค.) กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือโท ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ พลเรือตรี ไคล์ แกนต์ รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมฝ่ายสหรัฐฯ ทำพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2026 ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีกำลังพลของทั้งสองประเทศเข้าร่วม
สำหรับการฝึกผสม CARAT เป็นการฝึกผสมทวิภาคี ที่ใหญ่ที่สุดระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และได้ดำเนินการฝึกตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน
โดยในปีนี้ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก โดยมี พลเรือตรี อนุรักษ์ พรหมงาม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 202 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ
และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาความสามารถของกำลังพลทั้ง 2 ประเทศ ในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลในทุกระดับ เสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติการ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถทางทะเลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
กิจกรรมในการฝึกจะดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 16 ก.ค.2569 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ห้วงได้แก่ การฝึกในท่า การฝึกในทะเล และการสรุปผลการฝึก มีหน่วยเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กองเรือยามฝั่ง กองการบินทหารเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
รวมทั้งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ และสำนักพระธรรมนูญทหารเรือ
โดยจะดำเนินการฝึกในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง รวมทั้งพื้นที่ทางทะเลอ่าวไทยตอนบน
ในการนี้ กองทัพเรือไทย ได้ส่งเรือรบเข้าร่วมการฝึก 2 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงบางปะกง รวมทั้งอากาศยาน 2 ประเภท คือ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 4 และอากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ชี้เป้า Blackjack
ในส่วนกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ส่งเรือรบเข้าร่วมการฝึก 2 ลำ คือ เรือตรวจการณ์ USCGC EMLEN TUNNELL (ยูเอสซีจีซี เอ็มเลน ทันเนลล์) และ เรือตรวจการณ์ USCGC CHARLES MOULTHROPE (ยูเอสซีจีซี ชาร์ลส์ มุลทรอป) และอากาศยาน 2 ประเภท คือ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A Poseidon และอากาศยานไร้คนขับ MQ-9 Reaper รวม ทั้งจัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ และวงดุริยางค์จากกองเรือที่ 7 สหรัฐฯ
สำหรับ ห้วงการฝึกที่ 1 การฝึกในท่า (Shore Phase) ระหว่าง 6 - 11 กรกฎาคม 2569 มีการปฏิบัติประกอบด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันในหัวข้อต่างๆ (SMEE) เช่น การสัมมนาทางไซเบอร์ การเก็บกู้แลทำลายวัตถุระเบิด การบรรยายและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ทางทะเล (MDA) การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ การฝึกตรวจค้น
การสัมมนาด้านกฎหมายในทะเล การฝึกประดาน้ำ การฝึกด้านการแพทย์ กิจกรรมมวลชลสัมพันธ์ (COMREL) กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีและการประชุมเตรียมการก่อนออกเรือ การต่อต้านทุ่นระเบิด
ส่วนห้วงการฝึกที่ 2 เป็นการฝึกในภาคทะเล ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค.2569 มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การฝึกการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล การฝึกตรวจค้นและยึดเรือต้องสงสัย การฝึกรับ-ส่งไฟสัญญาณไทยสากล การเปิดบรรณสารทางยุทธวิธี การฝึกการพล็อตตราทางเป้า
การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การฝึกรบยุทธวิธีทางเรือ การฝึกแปรกระบวน การฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
และการฝึกห้วงการฝึกที่ 3 เป็นการสรุปผลการฝึกผสม CARAT 2026 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประชุมสรุปผลการฝึก พิธีปิดการฝึกผสมฯ และพิธีส่งเรือรบสหรัฐฯ เดินทางกลับ