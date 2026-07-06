ลพบุรีกวาดล้างยาเสพติด ยึดยาบ้า 1.4 หมื่นเม็ด ไอซ์ 2 กก. ป.ป.ส.ชี้ลพบุรียังเป็นจุดพักยาสำคัญ

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ยึดยาบ้ากว่า 14,000 เม็ด และยาไอซ์ 2 กิโลกรัม พร้อมตรวจพบ “พอร์ตเค” บุหรี่ไฟฟ้าผสมยาเสพติดรูปแบบใหม่ ขณะที่สำนักงาน ป.ป.ส. ยอมรับพื้นที่ลพบุรียังเป็นจุดพักยาเสพติดสำคัญก่อนกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ส่งผลให้ราคายาบ้าปรับตัวสูงขึ้นจากการปราบปรามอย่างเข้มข้น
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (6 ก.ค.) นายวีระพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดได้หลายราย พร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน 14,000 เม็ด และยาไอซ์ 2 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการกำลังของตำรวจและฝ่ายปกครอง ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “พอร์ตเค” ซึ่งเป็นสารเสพติดที่ผสมลงในหัวพอดสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า โดยผู้ผลิตเป็นอดีตผู้ต้องขังที่นำสูตรมาดัดแปลงหลังพ้นโทษ ก่อนนำมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้เสพมีอาการมึนเมาคล้ายการใช้ยาเสพติด และเสี่ยงต่อการเสพติดในระดับที่เป็นอันตราย
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ระบุว่า จากการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยาบ้าหาซื้อได้ยากขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมจำหน่ายในราคา 3 เม็ด 100 บาท เป็น 2 เม็ด 100 บาท
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 1 ยอมรับว่า จังหวัดลพบุรียังคงเป็นพื้นที่ที่ขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นจุดพักยา หรือเซฟเฮาส์ เนื่องจากมีความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ ก่อนลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพมหานครและกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน.