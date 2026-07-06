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ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – “ดีป้า” เปิดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้พัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชน ตั้งเป้ายกระดับหน่วยงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 400 แห่ง ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล คาดว่าประชาชนกว่า 4 ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากบริการดิจิทัล

วันนี้( 6 ก.ค.) นายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมเปิดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวรวิทย์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองสู่ “เมืองประวัติศาสตร์อัจฉริยะ” โดยมองว่าเทคโนโลยีคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการภาครัฐ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.ศุภกร กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบต้องย้ายขึ้นคลาวด์ทันที แต่ควรเริ่มจากบริการที่ตอบโจทย์ประชาชน พร้อมย้ำว่าการบริหารจัดการข้อมูล ความปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ขณะที่ ดร.อรฉัตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 37 เมือง ใน 25 จังหวัด โดยโครงการ Cloud Transformation ตั้งเป้าสนับสนุน อปท. อย่างน้อย 400 แห่ง ให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่กว่า 4,000 คน และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าว ดีป้าได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลแล้วจำนวน 100 รายการ ครอบคลุมทั้งระบบบริการประชาชน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และโซลูชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ พร้อมสนับสนุนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์มูลค่าสูงสุด 200,000 บาทต่อโครงการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนา การนำเสนอเทคโนโลยี กิจกรรม Idea to Impact Lab เพื่อคัดเลือกโซลูชันเข้าประกวด Smart City Solutions Awards 2026 รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับผู้ให้บริการดิจิทัล

ทั้งนี้ กิจกรรม Cloud Transformation Local Connect จะจัดต่อเนื่องรวม 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ก่อนคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวด Smart City Solutions Awards 2026 ในเดือนกันยายนนี้.








ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล