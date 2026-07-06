ดีป้าเปิดโครงการ “Cloud Transformation Local Connect” ดัน อปท.ใช้คลาวด์ ยกระดับ 400 หน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล

พระนครศรีอยุธยา – “ดีป้า” เปิดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้พัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชน ตั้งเป้ายกระดับหน่วยงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 400 แห่ง ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล คาดว่าประชาชนกว่า 4 ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากบริการดิจิทัล
วันนี้( 6 ก.ค.) นายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมเปิดกิจกรรม Cloud Transformation Local Connect: เชื่อมเมือง เชื่อมข้อมูล เชื่อมอนาคต ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวรวิทย์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองสู่ “เมืองประวัติศาสตร์อัจฉริยะ” โดยมองว่าเทคโนโลยีคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการภาครัฐ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.ศุภกร กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบต้องย้ายขึ้นคลาวด์ทันที แต่ควรเริ่มจากบริการที่ตอบโจทย์ประชาชน พร้อมย้ำว่าการบริหารจัดการข้อมูล ความปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ขณะที่ ดร.อรฉัตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 37 เมือง ใน 25 จังหวัด โดยโครงการ Cloud Transformation ตั้งเป้าสนับสนุน อปท. อย่างน้อย 400 แห่ง ให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่กว่า 4,000 คน และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 133 ล้านบาท
สำหรับโครงการดังกล่าว ดีป้าได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลแล้วจำนวน 100 รายการ ครอบคลุมทั้งระบบบริการประชาชน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และโซลูชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ พร้อมสนับสนุนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์มูลค่าสูงสุด 200,000 บาทต่อโครงการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนา การนำเสนอเทคโนโลยี กิจกรรม Idea to Impact Lab เพื่อคัดเลือกโซลูชันเข้าประกวด Smart City Solutions Awards 2026 รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับผู้ให้บริการดิจิทัล
ทั้งนี้ กิจกรรม Cloud Transformation Local Connect จะจัดต่อเนื่องรวม 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ก่อนคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวด Smart City Solutions Awards 2026 ในเดือนกันยายนนี้.