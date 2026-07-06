xs
xsm
sm
md
lg

อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - ร้านอาหารตามสั่งเล็ก ๆ ริมคลองชลประทาน อ่างทอง ปิ๊งไอเดียสร้างเมนูแปลกใหม่ "ผัดกะเพราเส้นเล็ก" หลังลูกค้าประจำเอ่ยปากขอเมนูที่ไม่ใช่ทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยว ก่อนกลายเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าบอกต่อปากต่อปาก จนมีทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัดแวะมาลองชิม ราคาเริ่มต้นเพียง 40 บาท

ร้านป้าราตรี ซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งบรรยากาศเรียบง่าย ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าซุ้มวัดคูมะนาวหวาน หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้รับความนิยมจากเมนู "ผัดกะเพราเส้นเล็ก" ที่นำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดแทนข้าว ผสานรสชาติเข้มข้นของผัดกะเพรา จนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน

นางสาวราตรี ทองน้ำเงิน อายุ 55 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า เปิดร้านอาหารตามสั่งมานานกว่า 7 ปี มีเมนูหลากหลาย ทั้งกะเพราหมู กะเพราเนื้อ กะเพราตับ กุ้ง ปลาหมึก กะเพรารวมมิตร ผัดพริกแกง รวมถึงก๋วยเตี๋ยว ต้มยำ เย็นตาโฟ และสุกี้ โดยจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 40 บาท

เจ้าของร้านเล่าว่า จุดเริ่มต้นของเมนูนี้เกิดจากลูกค้าประจำซึ่งทำงานอยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฝั่งตรงข้ามร้าน บ่นว่าเบื่อทั้งเมนูข้าวและก๋วยเตี๋ยว จึงขอให้ลองนำทั้งสองอย่างมาผสมกัน ด้วยการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดแบบกะเพรา เมื่อทดลองทำแล้วได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด ลูกค้าติดใจและช่วยบอกต่อ ทำให้กลายเป็นเมนูประจำร้านในที่สุด

จุดเด่นของเมนูคือการนำวัตถุดิบที่คุ้นเคยมาสร้างสรรค์ใหม่ โดยลูกค้าสามารถเลือกเส้นได้ทั้งเส้นเล็ก เส้นใหญ่ หรือวุ้นเส้น พร้อมเลือกเนื้อสัตว์ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก หรือรวมมิตร ผัดด้วยเครื่องกะเพรารสจัด หอมกลิ่นใบกะเพรา ให้รสสัมผัสเหนียวนุ่มของเส้น เข้มข้นถูกใจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 40 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ ร้านป้าราตรีเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.30-15.00 น. สามารถสอบถามเส้นทางหรือสั่งอาหารล่วงหน้าได้ที่ โทร. 08-1759-6901.










อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท
อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท
อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท
อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท
อ่างทองฮิต! “ผัดกะเพราเส้นเล็ก” เมนูตามใจลูกค้า พลิกไอเดียธรรมดาสู่จานเด็ด เริ่มต้น 40 บาท
+1