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เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย - อาจารย์นิเทศฯ ชี้ชัดเพจแบบนี้ไม่ใช่สื่อมืออาชีพ-ขอให้เป็นบทเรียนเสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบ..แอดมินเพจเฟซบุ๊ก “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว หลังพยิบคดีแอร์ฯสาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย โพสต์ทำนองตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา จนวิจารณ์กันสนั่น แถมเรื่องลามทั้ง 2 จังหวัด แต่ไม่วายบอก “คนล้มอย่าข้าม” จุดกระแสถล่มซ้ำ


วันนี้ (6 ก.ค.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงราย ได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเพจ “เชียงราย” ได้นำเรื่องราว “มีนา แอร์ฯ สาวชาว จ.พะเยา” ที่ถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุม หลังพบหิ้วกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าประเทศ และเรื่องยังอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี มาโพสต์ทำนอง “แซวและกระแนะกระแหน” รวมทั้งส่อเข้าข่ายด้อยค่าชาวพะเยา

เมื่อผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็เริ่มตอบโต้และใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพพาดพิงไปถึงผู้หญิง ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และเรื่องลุกลามถึงขั้น พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.พะเยา ต้องเรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการโพสต์ข้อความต่างๆ ที่ส่อเป็นการด้อยค่าคนพะเยา-จังหวัดพะเยา หากพบผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด รวมทั้งเครือข่ายสื่อ-ภาคประชาชน ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ว่าฯเชียงราย และผู้ว่าฯพะเยา ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับการใช้ชื่อจังหวัด-การเผยแพร่ข้อความของสื่อออนไลน์

และมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อกับคนดูแลหรือแอดมินเพจ เพื่อขอให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวหลายครั้ง จนทำให้เกิดเรื่องราวบานปลายข้ามจังหวัด แต่ก็ไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบ มีเพียงการปิดเพจเฟซบุ๊กหายไปช่วงสั้นๆ ในบางวันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบ่ายวันนี้ (6 ก.ค.) แอดมินเพจเฟซบุ๊ก "เชียงราย" ได้ยอมโพสต์ข้อความขอโทษ ว่า..กรณีที่เพจเชียงรายได้เผยแพร่ข้อความซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจและกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ทางเพจขออภัยเป็นอย่างสูงต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ ทางเพจน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก

ทั้งนี้ เพจเชียงรายเป็นเพจที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลทั่วไป มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นช่องทางสื่อสารของหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐแต่อย่างใด..ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #ขอขอบพระคุณอย่างสูง"


ซึ่งหลังจากโพสต์ขอโทษแล้ว ก็มีผู้คนแสดงความเห็นต่างๆ นานา หลายคนเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อเพจ บางคนให้อภัยเมื่อรู้ว่าผิดก็ออกมาขอโทษ บางคนบอกให้รับผิดทางกฎหมายก่อนด้วย หลายคนตำหนิเรื่องการใช้คำที่หยาบคาบและใช้อารมณ์ส่วนตัวมากเกินไปแต่ก็ขอบคุณที่ออกมายอมรับผิด บางคนแนะนำให้เติมคำท้ายชื่อเพจเดิม ฯลฯ

แต่หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันพักใหญ่ แอดมินเพจ “เชียงราย” ก็โพสต์อีกว่า "คนล้มก็อย่าไปซ้ำเขา ให้นึกถึงตอนตัวเองล้มบ้าง #ฝากไว้ให้คิด" จนมีผู้คนที่เห็นโพสต์ตำหนิเป็นจำนวนมาก แอดมินก็ปิดโพสต์นี้ไป

ด้าน รศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า เพจดังกล่าว ไม่ได้เป็นสื่อทางการของจังหวัด แต่ในทางการรับรู้ของประชาชนอาจเข้าใจไปโดยอัตโนมัติว่าเป็นตัวแทนหรือสะท้อนความคิดเห็นของ จ.เชียงราย

อย่างไรก็ตาม เพจลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ เพราะไม่ได้มีกระบวนการผลิตข่าวตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ค้นคว้า ตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์แหล่งข่าว ฯลฯ มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทย ว่าการมีเสรีภาพในการสื่อสาร ควรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ เพราะเมื่อมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ผลกระทบก็ย่อมขยายวงกว้างตามไปด้วย สุดท้ายขอเตือนให้ผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อ ลดการสร้างความเกลียดชัง


เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา
เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา
เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา
เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา
เพจ “เชียงราย” ยอมขอโทษแล้ว! หยิบคดี “แอร์สาว” ตีวัวกระทบคราดส่อด้อยค่าคนพะเยา