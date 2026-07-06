เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days” ผนึกทุกภาคส่วนลุยกวาดล้างยาเสพติดเข้มข้น

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนลุยกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั่วพื้นที่ ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาชัดเจนเห็นผลรูปธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชน
วันนี้ (6 ก.ค. 69) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยแถวกำลังพลตามแผนปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ โดยขับเคลื่อนปฏิบัติการ “Operation 90 Days” อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2569 เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่การดำเนินงานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ มุ่งเน้นการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด การค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกหน่วยงานในการกวาดล้างยาเสพติด และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 90 วัน
สำหรับการปล่อยแถวกำลังพลในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 นาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในการแจ้งเบาะแสและร่วมเฝ้าระวังในชุมชน จะเป็นพลังสำคัญในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ นำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืน