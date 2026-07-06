อ่วมอีก! ไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นแผงละ 6 บาท ร้านค้าเริ่มแบกรับต้นทุน ตลาดสดศรีราชาหวั่นกระทบผู้บริโภค

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 20 สตางค์ หรือแผงละ 6 บาท มีผลตั้งแต่ 6 ก.ค. 69 ส่งผลผู้ค้าตลาดสดศรีราชาเตรียมทยอยปรับราคาขายภายใน 1-2 วัน หลังต้นทุนเพิ่ม ขณะที่แม่ค้าระบุพยายามตรึงราคาให้นานที่สุด หวั่นซ้ำเติมค่าครองชีพประชาชน
วันนี้ ( 6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคาจำหน่ายไข่ไก่ภายในตลาดสดศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายหลังเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 20 สตางค์ หรือคิดเป็นแผงละ 6 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
จากการสำรวจพบว่า ร้านจำหน่ายไข่ไก่ส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิม เนื่องจากเป็นสินค้าที่รับเข้ามาก่อนการประกาศปรับราคา อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าคาดว่าภายใน 1-2 วันข้างหน้า ราคาขายปลีกจะทยอยปรับขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นางดวงใจ เจ้าของร้านดวงใจไข่สด เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ปรับราคาจำหน่าย แต่ได้รับแจ้งจากฟาร์มผู้ผลิตว่าจะปรับราคาส่งเพิ่มขึ้นแผงละ 6 บาท จึงมีแนวโน้มต้องปรับราคาขายภายในอีกประมาณ 2 วัน โดยจะพิจารณาปรับราคาแยกตามขนาดของไข่ไก่ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและลดผลกระทบต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด
ปัจจุบันร้านจำหน่ายไข่ไก่เบอร์ 0 แผงละ 126 บาท เบอร์ 1 แผงละ 120 บาท เบอร์ 2 แผงละ 114 บาท เบอร์ 3 แผงละ 108 บาท และเบอร์ 4 แผงละ 98 บาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยปรับขึ้นหลังรับสินค้าในล็อตใหม่
นางดวงใจกล่าวว่า การปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลจากต้นทุนการผลิตและกลไกตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ค้าต้องแบกรับภาระต้นทุนเพิ่ม ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยซื้อไข่ไก่ในปริมาณเท่าที่จำเป็น ทำให้ผู้ค้าพยายามตรึงราคาจำหน่ายให้นานที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน แม้จะต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม.