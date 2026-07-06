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ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย – เครือข่ายปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเชียงราย-แม่สาย ส่งตัวแทนดักยื่นหนังสือ “สุริยะ” ระหว่างลงเครื่องปฏิบัติภารกิจเชียงราย เรียกร้องแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองทุนจีนในเมียนมา ก่อนผลผลิตการเกษตร 8 อำเภอ 2 จังหวัด รวมกว่า 200,000 ไร่ จะกลายเป็นสินค้าปนเปื้อน



วันนี้(6 ก.ค.)ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายปฐมพงศ์ ฤทธิแผลง ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมลุ่มน้ำกกเขื่อนเชียงรายฝั่งขวา และนายทองคำ อินพรหม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำ กก สาย รวก โขง , เกษตรกรผู้ใช้น้ำฝายเชียงรายและแม่สาย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หลังนั่งเครื่องลงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ก่อนลงพื้นที่ อ.พาน และ อ.ป่าแดด เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาสารโลหะหนักหนักจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายต่างๆ ในภาคเหนือของไทย ซึ่งนายสุริยะ ได้มอบหมายให้เลขาฯรับเรื่องแทน

โดยระบุว่าปัญหาที่เกิดกับแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ส่งผลให้เกษตรกรกว่า 20,000 ครัวเรือน จำใจต้องยอมใช้แม่น้ำปนเปื้อนสารโลหะหนักในพื้นที่การเกษตรกว่า 200,000 ไร่ ในเขต 8 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ห่วงโซ่สินค้าเกษตรและอาหารปนเปื้อนสารพิษมากขึ้น จะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตร เช่น ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กระเทียม มะม่วง กล้วยหอม ถั่วแระส่งออก ถั่วแขกส่งออก ข้าวโพดหวานส่งออก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว และปลา


ดังนั้นเพื่อปกป้องครัวของโลกใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เอาไว้ เครือข่ายประชาชนจึงเสนอให้พิจารณา
1. เจรจากับประเทศเมียนมาและจีนให้ยุติการทำเหมืองแร่เพราะเป็นต้นเหตุของการปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำ
2. จัดหาแหล่งน้ำใหม่ในการเกษตรเพื่ออทดแทนการใช้แม่น้ำปนเปื้อน
3. จัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบสารโลหะหนักในน้ำ ดิน ผลผลิตทางการเกษตร ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ และเปิดเผยผลอย่างโปร่งใส
4. จัดทำผนที่เสี่ยงด้านการเกษตร เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สารโลหะหนักปนเปื้อน
5. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ วิชาการ ประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกแก้ไขปัญหา.

ทั้งนี้ วันเดียวกันนี้ เครือข่ายปกป้องแม่น้ำฯ พร้อมตัวแทนภาค ปชช. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ “สี จิ้น ผิง ปธน.สป.จีน” ผ่านกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย


ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า
ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า
ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า
ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า