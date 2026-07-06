ภาค ปชช.ดักยื่น "สุริยะ" จี้แก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองแร่จีนในพม่า

เชียงราย – เครือข่ายปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเชียงราย-แม่สาย ส่งตัวแทนดักยื่นหนังสือ “สุริยะ” ระหว่างลงเครื่องปฏิบัติภารกิจเชียงราย เรียกร้องแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน-เหมืองทุนจีนในเมียนมา ก่อนผลผลิตการเกษตร 8 อำเภอ 2 จังหวัด รวมกว่า 200,000 ไร่ จะกลายเป็นสินค้าปนเปื้อน
วันนี้(6 ก.ค.)ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายปฐมพงศ์ ฤทธิแผลง ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมลุ่มน้ำกกเขื่อนเชียงรายฝั่งขวา และนายทองคำ อินพรหม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำ กก สาย รวก โขง , เกษตรกรผู้ใช้น้ำฝายเชียงรายและแม่สาย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หลังนั่งเครื่องลงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ก่อนลงพื้นที่ อ.พาน และ อ.ป่าแดด เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาสารโลหะหนักหนักจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายต่างๆ ในภาคเหนือของไทย ซึ่งนายสุริยะ ได้มอบหมายให้เลขาฯรับเรื่องแทน
โดยระบุว่าปัญหาที่เกิดกับแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ส่งผลให้เกษตรกรกว่า 20,000 ครัวเรือน จำใจต้องยอมใช้แม่น้ำปนเปื้อนสารโลหะหนักในพื้นที่การเกษตรกว่า 200,000 ไร่ ในเขต 8 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ห่วงโซ่สินค้าเกษตรและอาหารปนเปื้อนสารพิษมากขึ้น จะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตร เช่น ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กระเทียม มะม่วง กล้วยหอม ถั่วแระส่งออก ถั่วแขกส่งออก ข้าวโพดหวานส่งออก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว และปลา
ดังนั้นเพื่อปกป้องครัวของโลกใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เอาไว้ เครือข่ายประชาชนจึงเสนอให้พิจารณา
1. เจรจากับประเทศเมียนมาและจีนให้ยุติการทำเหมืองแร่เพราะเป็นต้นเหตุของการปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำ
2. จัดหาแหล่งน้ำใหม่ในการเกษตรเพื่ออทดแทนการใช้แม่น้ำปนเปื้อน
3. จัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบสารโลหะหนักในน้ำ ดิน ผลผลิตทางการเกษตร ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ และเปิดเผยผลอย่างโปร่งใส
4. จัดทำผนที่เสี่ยงด้านการเกษตร เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สารโลหะหนักปนเปื้อน
5. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ วิชาการ ประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกแก้ไขปัญหา.
ทั้งนี้ วันเดียวกันนี้ เครือข่ายปกป้องแม่น้ำฯ พร้อมตัวแทนภาค ปชช. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ “สี จิ้น ผิง ปธน.สป.จีน” ผ่านกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย