สลด! ชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายดับอีก 1 ศพที่บ้านวังขอนแดง จ.ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกิดเหตุช้างป่า 2 ตัวออกหากิน พื้นที่ตำบลดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ชายวัย 64 ปี ดวงซวย ออกจากบ้านมาดูข้าวของช่วงฝนตก เจอช้างป่าปรี่เข้าทำร้ายจนกระดูกซี่โครงหัก เสียชีวิต หวั่นชาวบ้านถูกทำร้ายอีก เร่งประชาสัมพันธ์ พิกัดช้างป่าทั้ง 2 ตัว เผยจ.ขอนแก่น
มีผู้เสียชีวิตถูกช้างป่าทำร้ายแล้ว 6 ราย
วันนี้ (6 ก.ค.) เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ศพ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีชมพู ได้เข้าตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณบ้านวังขอนแดง หมู่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พบร่างชายนอนบนพื้นดิน สภาพศพนอนคว่ำหน้าไม่สวมใส่กางเกง เสื้อถลกขึ้นมาถึงลำคอ และยังพบรอยเท้าช้าง และกางเกงผู้เสียชีวิตอยู่ติดกัน กระดูกซี่โครงหัก ทราบชื่อคือนายอุทัย วงษาพรม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่เกิดเหตุ 125 หมู่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
จากการสอบสวนทราบว่า ช่วงงก่อนเกิดเหตุทีมเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเข้าพื้นที่ แบ่งกำลังกันตรวจสอบพื้นที่ เฝ้าระวัง เป็นจุดจุด ซึ่งเมื่อคืนนี้ พบช้างป่า 2 ตัว เวลา 20.00 น ช้างป่า อยู่พื้นที่บ้านหนองหญ้าปล้อง ทิศตะวันตก ต้นขนุนเก่า ยืนยันคือเจ้างาจิ๋ว และเจ้าหลอน จนถึงเวลา 22.00 น. ช้างป่า 2 ตัวได้ข้ามถนนเส้นหลัก ทิศตะวันตกหนองหญ้าปล้อง มุ่งหน้าไปทางบ้านซำขาม หมู่ที่ 8 เวลา 02.00 น. ช้างป่า 2 ตัวได้ขยับไปถึง ป่ามะขาม หมู่ 8 ช่วงนั้นฝนตก ทำให้ทำงานลำบาก เจ้าหน้าที่ เข้าพักตามเถียงนา
เวลาต่อมาออกตรวจอีกครั้ง พบช้างป่า 2 ตัวเดินย้อนกลับมาทางหมู่บ้าน บริเวณบ้านหลังสุดท้ายหมู่ที่ 8 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง เกิดเหตุไม่คาดคิด พบว่าช้างได้วิ่งเข้าไปทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิต ก่อนจะแจ้งตำรวจและแพทย์เวรมาตรวจสอบ คาดว่าผู้เสียชีวิตได้ออกจากบ้านมาดูข้าวของช่วงที่ฝนตก แต่มาเจอช้างป่าพอดีก่อนจะถูกทำร้าย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามช้างป่า 2 ตัว พบว่าได้เดินข้ามไปอยู่ที่หลังวัด หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีกี่ตัว เพราะ 2 ตัวข้ามไปแล้วยังมีร่องรอยตามหลังมาอีก ต้องรอรายงาน จากฝั่งตำบลบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบพิกัดช้างป่าทั้ง 2 ตัว จากการเสียชีวิตของนายอุทัย วงษาพรม ทำให้จังหวัดขอนแก่น มีผู้เสียชีวิต จากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายเป็นรายที่ 6 แล้ว