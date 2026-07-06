คืบหน้าคดีเด็กพิเศษ11ขวบขับชนพระ ตร.เร่งรวบรวมหลักฐานก่อนฟังธงมีใครสอนหรือไม่

มุกดาหาร-คืบหน้าคดีเด็กออทิสติก11ปีขับกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ดับ10 เจ็บหลายราย ล่าสุดพนักงานสอบสวน สภ.มุกดาหารกำลังรวบรวมพยานหลักฐานรอบด้านเพื่อสรุปว่ามีผู้ใดเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่ก่อนเดินหน้าดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดี ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้เรียกตา และยายของเด็ก 11 ขวบมาให้ปากคำเกี่ยวกับเด็ก เพื่อเป็นแนวทางการสอบสวนสืบสวนในคดีแล้ว นอกจากนี้ยังได้เรียกคุณครูประจำชั้นที่สอนเด็กชายวัย 11 ขวบ เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อย
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อม และบุคคลใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายวัย 11 ขวบ เคยมีพฤติกรรมขับรถมาก่อนหรือไม่ และมีผู้ใดเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่
สำหรับเด็กชายวัย 11 ขวบ ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกด้านอย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป..