สลด! พ่อแม่ลูกซ้อน 4 จยย.ชนอัดกระบะตู้ทึบ แม่ดับคาที่ ส่วนพ่อและลูกอีก2 คนสาหัส

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สลด พ่อแม่ลูกซ้อน 4 จยย. ชนอัดกับกระบะตู้ทึบ แม่ดับคาที่ พ่อและลูก 12 ขวบ กับ 4 ขวบ บาดเจ็บสาหัส บริเวณจุดกลับรถถนนมิตรภาพ อ.สิคิ้ว โคราช
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (5 ก.ค.69) พนักงานสอบสวน สภ.คลองไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิพุทธธรรม (ฮุก 31) นครราชสีมา จุดสีคิ้ว และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสีคิ้ว เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะตู้ทึบ บริเวณจุดกลับรถ ถนนมิตรภาพ บ้านกฤษ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ในจุดเกิดเหตุ พบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 ไอ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่ง มีผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรวม 4 คน ชนเข้ากับรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 4ฒก 1667 กรุงเทพมหานคร สภาพรถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย
โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นางอัมรินทร์ เชื้อบ้านเกาะ อายุ 39 ปี ชาวบ้านโนนสว่าง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อีก 3 ราย ได้แก่ นายวันเฉลิม เชื้อบ้านเกาะ อายุ 46 ปี คนขับจักรยานยนต์ เป็นสามีผู้เสียชีวิต และลูกอีก 2 คน คือ เด็กชายตะวัน เชื้อบ้านเกาะ อายุ 12 ปี และเด็กชายวิทวัส แก้วนอก อายุ 4 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31 สีคิ้ว ร่วมกับ หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสีคิ้ว เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสีคิ้ว
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.คลองไผ่ ได้เข้าตรวจสอบและบันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป