กป.อพช.ภาคเหนือ ประณามแรง!ชี้ “ไพศาล พืชมงคล”บิดเบือน-ยัดข้อหาชักศึกเข้าบ้าน

เชียงใหม่ - องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) ร่อนแถลงการณ์ประณามแรง..ซัด “ไพศาล พืชมงคล”โพสต์ยัดข้อหากลุ่มต้านมลพิษข้ามพรมแดน ชักศึกเข้าบ้าน แถมปล่อยข่าวลือเผากงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่
วันนี้(6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) ภาคเหนือ ได้ออกแถลงการณ์กรณีนายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการและอุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า "ขบวนการอินโดแปซิฟิคชักศึกเข้าบ้าน ชักชวนกันชุมนุมหน้าสถานกงสุลจีนเชียงใหม่ เพื่อประท้วงการทำเหมืองในพม่า ต้องเตือนหน่วยงานความมั่นคงให้ระวัง มือดี ฉวยโอกาสปลุกกระดมเผาสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่"
กป.อพช.ภาคเหนือ ระบุว่า ขอประณามพฤติกรรมการปล่อยข่าวลือที่ไร้ความรับผิดชอบ ข้อความของนายไพศาลเป็นความพยายาม "เบี่ยงเบนประเด็น" สร้างความหวาดกลัว และอาจส่งผลด้านกลับ กลายเป็นกระบอกเสียงปกป้องผลประโยชน์บางกลุ่มผลประโยชน์ ความจริงที่ผู้มีอำนาจพยายามซุกซ่อนไว้ใต้พรมคือหายนะจาก "สารพิษในแม่น้ำกก" ที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของกลุ่มทุน
แถลงการณ์ระบุอีกว่าขอกดดันไปถึงรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนออกมาแก้ไขปัญหานี้ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนออกมาร่วมแสดงพลังและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประกาศให้รัฐบาลไทย รัฐบาลจีนและกลุ่มทุนข้ามชาติได้รู้ว่า เราจะไม่ยอมจำนนและไม่ยอมเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่แลกมาด้วยชีวิตคนอีกต่อไป จากนั้นได้แจ้งเจตจำนงการเคลื่อนไหวว่าเจ้าหน้าที่ควรเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่มีสิทธิหรือข้ออ้างใดๆ ที่จะคุกคาม แอบถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาต หรือแสดงท่าทีสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนโดยสิ้นเชิง
รายงานข่าวแจ้งว่าการออกมาเคลื่อนไหวของ กป.พอช.ภาคเหนือ ดังกล่าวสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของภาคนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก แม่น้ำโขง รวมไปถึงแม่น้ำสาระวิน เนื่องจากมีเหมืองแร่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากและปล่อยสารโลหะหนักลงสู่แม่น้ำจนส่งผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำในประเทศไทย
ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ ได้เคยเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่หลากหลายกระทั่งจะมีการไปยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ที่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ ในวันนี้(6 ก.ค.)และเป็นที่มาของการโพสต์ของนายไพศาล พืชมงคล ดังกล่าว.