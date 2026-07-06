(คลิป)ผอ.เผยเด็กออทิสติก 11 ขวบอาจเลียนแบบขับรถจากยายและแม่ เด็กเรียนรู้สิ่งที่ชอบได้มากเป็นพิเศษ

มุกดาหาร - ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเผยไม่เคยเห็นเด็กชายออทิสติก 11 ปีขับรถกระบะมาเรียน มีแม่และยายขับมาส่ง คาดเป็นพฤติกรรมจดจำซ้ำๆ เรียนรู้แบบเลียนแบบ ถ้าเห็นอะไรที่ชอบ จะจำได้มากเป็นพิเศษ น่าจะจดจำจากยายและแม่มาส่ง อาจเรียนรู้สิ่งที่ชอบ มีพัฒนาการเข้ากับเพื่อนได้ดี
นางวัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชาย 11 ขวบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร จะดูแลเด็กพิการทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของเด็กที่อยู่แต่ละอำเภอ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการอำเภอ ปัจจุบันมี 5 แห่ง อำเภอดอนตาลเป็นอีก 1 แห่ง มอบหมายให้คุณครูอยู่ประจำ มีข้าราชการ 1 คน ไปทำหน้าที่ตามตาราง มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มารับบริการทั้งหมด 22 คน
“วันเกิดเหตุยังไม่รู้เป็นเด็กในความดูแล ต่อมาทางดอนตาลโทรเข้ามาแจ้งจากตำรวจว่า เป็นลูกของเราที่ขับรถชนพระ ในวันนั้นเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน แม่แจ้งว่าน้องไม่สบาย ก็เลยไม่ได้มาโรงเรียน”นางวัชราภรณ์กล่าวและว่า
ส่วนอุปนิสัยของเด็กรายนี้ ช่วงที่เข้าโรงเรียน ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ช่วงแรกเด็กไม่สามารถปรับตัวได้ในเรื่องพัฒนาการ เข้าสังคม และพัฒนาการด้านภาษา ค่อนข้างมีปัญหา เด็กปรับตัวได้ยาก การสื่อสารก็ไม่ได้ ต่อมาได้พัฒนามาเรื่อย ๆ เด็กก็พัฒนาการดีขึ้น สามารถทำตามกติกาเบื้องต้นได้ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เล่าอีกว่า ส่วนการไปโรงเรียนมียายกับแม่ไปส่ง บางวันก็เอากระบะมา บางวันขับขี่มอเตอร์ไซด์มาส่ง ไม่เคยเห็นน้องขับรถมา เคยเห็นแต่นั่งข้างหน้ามากับยายและแม่ที่มาส่ง เป็นลักษณะพฤติกรรมที่เขาจะจดจำ การเรียนรู้เลียนแบบ ถ้าเห็นอะไรที่ชอบ จะจำได้มากเป็นพิเศษ น่าจะจดจำจากยายและแม่มาส่ง ลักษณะเด่นมีความจำในสิ่งที่ชอบ
คุณครูก็จะฝึกตามตาราง เช้ามาก็สวัสดี และสอนอื่น ๆ ครูก็ประกบในการเรียนการสอน และสามารถเข้ากับเพื่อนได้ ถ้าอยู่ในกิจกรรมคุณครูคอยกระตุ้นให้พูด บอกชื่อตนเองได้ โดยพื้นฐานของน้องสามารถแนะนำตนเองได้ ส่วนใหญ่ฝึกตามหลักสูตรพัฒนาการของเด็ก สังคม อารมณ์ และจิตใจ