ลามแล้ว!เครือข่ายสื่อ-ภาค ปชช. ยื่นผู้ว่าฯเชียงราย-พะเยา จัดการปมเพจชื่อจังหวัดส่อด้อยค่าคนพะเยา

เชียงราย/พะเยา – เรื่องลามไม่หยุด..หลังเพจใช้ชื่อ “เชียงราย” หยิบคดีแอร์สาวชาวพะเยาหิ้วกระเป๋าเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย โพสต์กระแนะกระแหนส่อเสียดสี-ด้อยค่าคนพะเยา จนถูกวิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ ขณะที่ผู้การ ตร.พะเยา ต้องเรียกประชุมพลิกข้อกฎหมายส่องมาแล้ว ล่าสุดเครือข่ายสื่อ-ภาค ปชช.ทั้งเชียงรายและพะเยา จี้ผู้ว่าฯ 2 จังหวัด หาทางจัดการด่วน
หลังเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “เชียงราย” เผยแพร่ข้อความกรณี “มีนา แอร์ฯสาวชาว จ.พะเยา” ที่ถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุม หลังพบหิ้วกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าประเทศ และเรื่องยังอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี ขณะที่แอดมินเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวโพสต์ข้อความทำนอง “แซวและกระแนะกระแหน”
เมื่อผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็เริ่มตอบโต้และใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพพาดพิงไปถึงผู้หญิง ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และเรื่องลุกลามถึงขั้น พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.พะเยา ต้องเรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการโพสต์ข้อความต่างๆ ที่ส่อเป็นการด้อยค่าคนพะเยา-จังหวัดพะเยา หากพบผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนั้น
ล่าสุดวันนี้ (6 ก.ค.) เครือข่ายสื่อ และภาคประชาชน จ.พะเยา ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าฯเชียงราย -ผู้ว่าฯพะเยา ขอให้ร่วมกันคุ้มครองการใช้ชื่อ "เชียงราย" ในกิจการสื่อและบริการสาธารณะ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของจังหวัดและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยระบุว่าประชาชนจำนวนหนึ่งกังวลต่อการใช้ชื่อ "เชียงราย" ในเพจเฟซบุ๊ก เพราะเป็นชื่อที่มีความหมาย แต่กลับมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือด้อยค่าคน สตรีและเหมารวมผู้คน มีการนำภาพผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีการด้อยค่าชาวพะเยาอย่างซ้ำๆ หลายครั้ง
ซึ่งการใช้ชื่อ "เชียงราย" อาจทำให้มีผู้เข้าใจว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือสะท้อนตัวตนของคนเชียงราย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริง แต่ก็จะสร้างผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความไว้วางใจในที่สุด จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการทั้ง 2 จังหวัดได้ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการใช้ชื่อจังหวัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและคุ้มครองภาพลักษณ์ของจังหวัด,ส่งเสริมให้ใช้ชื่อจังหวัดอย่างมีจริธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่น ด้อยค่า เหมารวมหรือสร้างความเกลียดชัง,ไม่ให้การรับรอง สนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมกับสื่อที่ใช้ชื่อจังหวัดแต่มีพฤติกรรมดังกล่าว,หากพบการกระทำความผิดให้มีการบังคบกฎหมาย ฯลฯ