ตร.ปส.ล็อกเป้าตั้งแต่เชียงราย! ก่อนดักรวบคาด่านฯ พยุหะคีรี กระบะซุกเคตามีนเต็มช่องลับ-ยางอะไหล่ จ่อส่งเข้ากรุง

นครสวรรค์ - ตร.ปส.ประสานตำรวจภาค 6ทหารกองกำลังนเรศวรปักหลักดักรอตั้งแต่ไก่โห่..รวบ 1 ชาย 2 หญิงซุกเคตามีนเต็มทั้งช่องลับ-ยางอะไหล่คาด่านฯ พยุหะคีรี ขนยาจากเชียงรายผ่านพะเยา-ลำปาง-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ จ่อส่งเข้า กทม.-ปริมณฑล
วันนี้ (5 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) กก.3 บก.สกส.บช.ปส. ได้รับแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจาก จ.เชียงราย ผ่าน จ.พะเยา-ลำปาง-ตาก-กำแพงเพชร ก่อนจะผ่าน จ.นครสวรรค์ เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร นปส.ขกท.ศปก.ทบ. (ขกท.กกล.นเรศวร) และ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ติดตามตรวจสอบ
กระทั่งช่วงเช้าวันเดียวกันได้พบรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับผ่านจังหวัดต่างๆ ตามที่สืบทราบ เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผน-จัดกำลังดักสกัดที่ด่านตรวจยานพาหนะพยุหะคีรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
จากการตรวจสอบในรถพบนายณัฐวุฒิ อายุ 22 ปี มีภูมิลำเนาอยู่เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เป็นคนขับ และ น.ส.ประกายมุก อายุ 18 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ย่านคลองสามวา รวมทั้ง น.ส.ปัณฑารีย์ อายุ 24 ปี ชาว อ.สองแคว จ.น่าน นั่งมาด้วย
ซักถามเบื้องต้นทั้ง 3 คนต่างให้การมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถยนต์เป้าหมายเข้าตรวจค้นด้วยเครื่อง X-Ray กระทั่งพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 16 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 16 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับห้องโดยสารและยางอะไหล่ จึงจับกุมตัวทั้ง 3 คนพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย