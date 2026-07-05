ตราด - ผู้ว่าฯตราด นำคณะลงพื้นที่ อ.เขาสมิง นำสิ่งของยังชีพช่วยชาวบ้านน้ำท่วม เผยหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะคลี่คลายใน 2-3 วัน ประสานกรมชลประทาน วางแผนรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ ( 5 ก.ค.) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายก อบต.สะตอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำสิ่งของจำเป็น รวมทั้งอาหารแห้ง จำนวน 200 ถุง ไปมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สะตอ อ.เขาสมิง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ม. 4, ม.9 และ ม.7 บ้านทุ่งกระบอกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จนชาวบ้านต้องพายเรือออกมารับถุงยังชีพ
ทั้งนี้ จ.ตราดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ไมสัก" ในทะเลจีนใต้และลมมรสุมจากฝั่งอันดามันที่พัดพากลุ่มเมฆฝนเข้ามาในพื้นที่จนทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมตลอด 2 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน อ.บ่อไร่และเขาสมิง
และแม้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลง แต่ก็ยังมีมวลน้ำจาก อ.บ่อไร่ ที่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ อ.เขาสมิง โดยเฉพาะที่ ต.สะตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเล โดยมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 หมู่บ้าน และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 100 หลังคาเรือน หรือประมาณ 300 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เผยว่าขณะทางจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และฝ่ายปกครองอำเภอเขาสมิง ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยแล้ว
โดยให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ซึ่งหากมีความจำเป็นจะเร่งอพยพเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมทันที
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์ทั้งหมดจะสามารถคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วัน
" ในส่วนการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง อ.เมืองตราด นั้นทางจังหวัด ได้ร่วมกับกรมชลประทานวางแผนรับมือไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยมีการสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง คลองต่างๆ รวมถึงประเมินทิศทางการไหลของน้ำผ่านเขตเนินทราย พร้อมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำและตรวจสอบเส้นทางคมนาคมเป็นระยะไปจนกว่ามวลน้ำจะระบายออกสู่ทะเลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ"
ขณะที่ในส่วนของความปลอดภัยทางทะเล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของเรือโดยสารและเรือข้ามเกาะต่างๆ โดยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยงบริเวณชายฝั่งแล้ว
" ในส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในภาพรวมนั้น จ.ตราด มีแผนรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาและได้จัดทำบัญชีทรัพยากรเครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ รถยนต์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุน้ำท่วมหรือดินถล่ม"
นอกจากนี้ ทาง ศรชล. ยังมีกำหนดการซ้อมแผนเผชิญเหตุทางทะเลในช่วงกลางเดือนหน้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมตรวจสอบบัญชีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการกู้ภัยทางทะเลให้มีความพร้อมสูงสุด