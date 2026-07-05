ยังไม่จบ !? พรุ่งนี้ ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดี "ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น" แจ้งความเท็จ กรณีหวย30 ล้าน

ภาคกลาง - ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษา 6 ก.ค. หลังพนักงานอัยการ ยื่นฟ้องครูปรีชา และ "เจ๊บ้าบิ่น" ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ กรณีข้อพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. คดีหมายเลขดำ อ.3448/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ "ครูปรีชา" และนางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือ "เจ๊บ้าบิ่น" เป็นจำเลย ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความอันเป็นเท็จ กรณีข้อพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีพิพาทเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง
ตามคำฟ้องของพนักงานอัยการ ระบุว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน และร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จ ส่งผลให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย รวมทั้งทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จไว้ในเอกสารราชการ
อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี
ทั้งนี้ ศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 906 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก.