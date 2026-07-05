เด็กไทยสร้างชื่อกระหึ่มโลก! วงโยธวาทิต ร.ร.ราชสีมาฯ โคราช คว้า 2 แชมป์ประกวดดนตรีนานาชาติที่เยอรมนี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เด็กไทยสร้างชื่อกระหึ่มโลก วงโยธวาทิต ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย โคราช ตัวแทนประเทศไทย คว้า 2 แชมป์ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดดนตรีระดับนานาชาติ ที่เยอรมนี
วันนี้ (5 ก.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา แชมป์ประเทศไทย จากการประกวดโยธวาทิตครองถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี 2569 ได้เดินทางไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ 2 รายการใหญ่ ได้แก่ European Music Contest 2026 ที่ประเทศเยอรมนี และ World Music Contest 2026 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-14 ก.ค. 2569
ล่าสุด นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลงสนามประกวด 2 ประเภท ในรายการ EUROPEAN MUSIC CONTEST 2026 ณ เมืองรัสสเตทท์ (Rastatt) ประเทศเยอรมนี ผลการประกวดชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท DRUMLINE BATTLE หรือ “ประชันกลอง” และ 2. รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท WMC Marching หรือ “เดินแถวมาร์ชชิ่ง”
และในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จะลงประกวด ประเภทเดินพาเหรด จากนั้นจะเดินทางไปยังเมืองเคอร์คราเด (Kerkrade) ประเทศเนอเธอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันดนตรีโลก World Music Contest 2026 ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2569 ต่อไป