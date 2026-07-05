ลพบุรีจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ประกอบชิ้นส่วนหินหยกขาวชิ้นแรกกลีบบัว ‘เจ้าแม่กวนอิมพันมือ’ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลพบุรี – ลพบุรี ร่วมกับ มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีจีน ประกอบชิ้นส่วนหินหยกขาวชิ้นแรกกลีบบัว ‘เจ้าแม่กวนอิมพันมือ’ สูงกว่า 16 เมตร น้ำหนักรวม 390 ตัน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยขนส่งจากจีนกว่า 139 ชิ้น หนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด
เมื่อเวลา 14.19 น. วันนี้(5 ก.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์อด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธียกชิ้นส่วนแรก ซึ่งเป็นกลีบบัวฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือพันเนตร แกะสลักจากหินหยกขาว สูง 16.40 เมตร นับเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มหากรุณากุศลสถาน ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
ภายในพิธีมี นายสุวัฒน์ เอนกศักยพงษ์ ประธานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ นายจักรกฤษ ลิ่มศิลา รองประธานมูลนิธิ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวลพบุรีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระสงฆ์ฝ่ายจีนและพระสงฆ์ไทยร่วมประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่ฤกษ์ยกชิ้นส่วนแรกขององค์พระ
ขณะรถเครนเริ่มยกกลีบบัวฐานขึ้นจากพื้น ท้องฟ้าที่ก่อนหน้านี้ปกคลุมด้วยเมฆกลับเปิดออก แสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆมาปรากฏบริเวณปลายเครนพอดี สร้างความประทับใจและความตื่นเต้นแก่ผู้ร่วมพิธี หลายคนต่างบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ พร้อมมองว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลของการก่อสร้าง
สำหรับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือพันเนตรองค์นี้ แกะสลักจากหินหยกขาวทั้งองค์ สั่งสร้างจากโรงงานแกะสลักหินในประเทศจีน มีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยจะประดิษฐาน ณ มหากรุณากุศลสถาน ซึ่งมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่สักการบูชาและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทั้งหมดใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท และการประกอบองค์พระจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ก่อนเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบสักการะอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป.