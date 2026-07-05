BDI ผนึกภาคเอกชนขอนแก่น พัฒนาเมืองต้นแบบ AI-Big Data เดินหน้าสู่ Smart City ที่จับต้องได้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - BDI เลือกขอนแก่นจัดโรดโชว์ ผนึกภาคเอกชน นำ Big Data และ AI ยกระดับพัฒนาเมือง ชี้ฐานข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเมืองขอนแก่นเติบโตอย่างยั่งยืน ชูเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นทั่วประเทศ
วันนี้ (5 ก.ค.) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) ขอนแก่น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI จัดงานใหญ่ระดับภูมิภาค "BDI Roadshow 2026 ขอนแก่น: เปิดโลก AI และ Big Data สู่อนาคต" ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น สนใจการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า Big Data สำหรับการพัฒนาเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าภาครัฐ วันนี้มี Dashboard มากมายที่ออกมา แต่ที่สำคัญที่สุดคือการจะเข้าไปดู Dashboard มันอาจจะยาก ขอนแก่นจึงทำโครงการ ขอนแก่นพัฒนาเมือง ร่วมกับวิทยาลัยกิจกรรมสาธารณะและนโยบายสาธารณะ หรือโคป้า ทำเรื่อง Khon Kaen White Paper โดยจะนำเอา Big Data มาพัฒนาเมืองขอนแก่น
“ฐานข้อมูลทำให้รู้ว่า ขอนแก่น มีจุดเด่นจุดด้อยอะไร ควรพัฒนาไปทางไหน แผนพัฒนาจังหวัดที่ทำอยู่เป็นอย่างไร และในอนาคตคืออะไร ทำให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกว่าศักยภาพเมืองขอนแก่น ทำไมนักลงทุนถึงเลือกมาลงทุน เพราะฉะนั้นตัว Khon Kaen White Paper จะเป็นเอกสารที่ทุกหน่วยงานจะได้รับไป ใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งหมด มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัด ทำให้ขอนแก่นเดินไปในทิศทางเดียวกัน” นายสุรเดชกล่าว และว่า
ที่ผ่านมาข้อมูลภาครัฐอยู่กระจัดกระจายในรูปแบบที่เข้าถึงและทำความเข้าใจยาก เริ่มจากนำข้อมูลดิบมาผ่านกระบวนการคัดแยก จากนั้นจัดหมวดหมู่เชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษา เพื่อป้อนให้คอมพิวเตอร์และ AI ประมวลผลออกมาเป็น "Insight" หรือข้อมูลเชิงลึกที่จับต้องได้
หัวใจสำคัญคือการทำแบบวงจรไม่รู้จบ (Data Loop) เมื่อระบบ AI เปิดให้คนขอนแก่นเข้ามาถาม-ตอบ AI จะเก็บรวบรวมคำถามเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าคนในพื้นที่กำลังสนใจเรื่องอะไร เช่นหากถามเรื่องสุขภาพมาก ระบบจะสะท้อนกลับไปบอกเมืองให้เร่งหา Data จากโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยมาเติมเต็ม เกิดเป็นวงจรปรับปรุงต่อเนื่อง (PDCA) ที่ทำให้เมืองฉลาดขึ้น
“ประโยชน์สูงสุดของการขับเคลื่อนครั้งนี้ คือทำให้ทุกภาคส่วนในขอนแก่นร้องเพลงเดียวกัน เห็นภาพอนาคตจังหวัดตรงกัน ทำให้นักลงทุนเข้าใจว่าทำไมขอนแก่นจึงเป็นทำเลทองที่น่าลงทุน และช่วยให้ภาครัฐสามารถคลอดนโยบายพัฒนาที่ตรงใจประชาชนมากที่สุด หลังจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของขอนแก่น (เช่น โครงการรถไฟรางเบา หรือ LRT) จะถูกตัดสินบนฐานข้อมูลความต้องการที่แท้จริง ไม่ใช่คาดเดาจากส่วนกลางที่ไม่เข้าใจบริบทพื้นที่อีกต่อไป” นายสุรเดชกล่าว
ขณะที่ ดร.สุนทรี ส่งเสริม รองผู้อำนวยการ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI กล่าวว่า ครั้งนี้ที่ BDI จัดโรดโชว์ที่ขอนแก่น ต้องการความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐบาล แล้วก็ส่วนราชการท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมีความเข้มแข็งของความร่วมมือในภาคเอกชนที่เข้มแข็งมาก เป็นตัวอย่างสำหรับโมเดลอื่นของประเทศ เป็นที่มาว่าวันนี้เราจะผนึกกำลังกันว่าจะใช้ข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเมืองขอนแก่นได้อย่างไรบ้าง
ด้านนายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ด้านดิจิทัล ในฐานะประธานโครงการ khon kaen digital valley กล่าวว่า กิจกรรมของ BDI ตอบโจทย์มากสำหรับโครงการที่หอการค้าขอนแก่นกำลังทำอยู่ โดยหอการค้าขอนแก่นมีโครงการชื่อว่า Khon Kaen Digital Valley ซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายของโครงการนี้ คือจะทำข้อมูลรวมศูนย์ สิ่งที่ตั้งใจจะทำ Ecosystem ของจังหวัดให้เป็นดิจิทัลให้ได้ก่อน อนาคตความร่วมมือคงมีแน่นอน