ประชาชนเข้ากราบไหว้ร่างภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชน พระราชทานเพลิง 8 ก.ค.นี้

อุบลราชธานี - บรรยากาศสุดโศกเศร้า ลูกศิษย์และชาวบ้านอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ระดมกำลังจิตอาสาก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราว เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจพระภิกษุสงฆ์ 7 รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในจังหวัดมุกดาหารวันที่ 8 ก.ค. โดยมีคณะสงฆ์ชื่อดังร่วมตั้งโรงทานดูแลพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น
วันนี้ (5 ก.ค.) ที่วัดบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนและบรรดาลูกศิษย์ที่เคารพรักในพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 7 รูป ได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมร่วมกันก่อสร้างเมรุชั่วคราวใช้ฌาปนกิจร่างของสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง 7 รูป
บรรยากาศโดยรอบงานเต็มไปด้วยความเมตตาธรรม เมื่อพระเถระชื่อดังนำโดย หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม (หลวงตาสิ้นคิด) ได้นำคณะแม่ชีมาตั้งโรงทานแจกอาหารกล่อง และพระอธิการคมกริช สารกิจฺโจ (หลวงพี่อ๊อฟ) รวมถึงสามเณรฟอร์ นักเทศน์ชื่อดังบนสื่อออนไลน์ ได้ร่วมนำส้มตำและไอศกรีมกว่า 1,000 แท่ง มาร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการดูแลพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจมาร่วมไว้อาลัย
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ วัดบ้านน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
นางสน โงนเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตำบลตาเกา ในฐานะกรรมการลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน กล่าวว่า มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมทำบุญและกราบแสดงความอาลัยอย่างไม่ขาดสาย รวมถึงคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งทราบข่าวระหว่างทางก็ได้แวะมาร่วมทำบุญด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ทางวัดและคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการรับบริจาค โดยจะมีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายวัน พร้อมยืนยันว่าทางวัดไม่มีนโยบายเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคออนไลน์แต่อย่างใด