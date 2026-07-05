พม.จ่ายเยียวยาแล้วญาติพระสงฆ์ดับเหตุเด็กออทิสติก 11ขวบขับรถชน ถอดบทเรียนอีก! ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

มุกดาหาร - ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง พม.เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก 11 ขวบขับรถชน และเตือนโซเชียลห้ามโพสต์ และตัดต่อภาพเด็ก เพราะเด็กอายุไม่ถึง มี พ.ร.บ.คุ้มครอง เร่งเยียวยา และถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
วันนี้ (5 ก.ค.) เวลา 11.00 น. นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์จำนวน 7 รูป ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก 11 ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ ที่บริเวณถนนมุกดาหาร-ดอนตาล บ้านนาเวียงแก ตำบลนาสีนวน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 69 เวลา 11.52 น.ที่ผ่านมา
นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการฯ ให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว ในเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน 7 รูป แบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 2 รูป และห้องพักฟื้นปกติจำนวน 5 รูป ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางกระทรวง พม.ได้ประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนา ตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันว่ากระทรวง พม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
สำหรับเด็กชายอายุ 11 ขวบผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติก ปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกระทรวง พม.เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ "ถอดบทเรียน" ร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุก ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทย.
นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิและมีความผิดตามกฎหมาย พร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำหรับจำนวนผู้บาดเจ็บและมรณภาพ เหตุรถกระบะชนพระธุดงค์ จังหวัดมุกดาหาร สรุปยอด 22 ราย เสียชีวิต 10 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 2 ราย ยังคงพักรักษาตัวใน รพ.มุกดาหาร 7 ราย (ห้องไอซียู 2 ราย ห้องศัลยกรรม 5 ราย)