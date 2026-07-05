(คลิป)หน้าชากันทั้งโรงพัก!? ตร.พะเยาตามรวบโจ๋ยกแก๊ง เหิมลักท่อแต่ง จยย.ของกลางคาโรงพัก 4 คืนรวด

พะเยา - บังอาจล้วงคองู(เขียว)เห่า..ตำรวจกองเมืองพะเยาแกะรอยตามรวบแก๊งโจ๋สุดเหิม ดอดลักท่อแต่งรถ จยย.ของกลางคาโรงพัก แถมก่อเหตุซ้ำ 4 คืนรวด
วันนี้ (5 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยาเปิดเผยผลการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ภายในสถานีตำรวจ หลังพบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางบริเวณลานจอดรถหน้าสถานี ทยอยสูญหายไปหลายรายการอย่างผิดสังเกต
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มแก๊งเยาชนเลือกลงมือในช่วงเวลาประมาณ 02.00-03.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนสัญจรน้อย โดยกล้องวงจรปิดจับภาพลักลอบเข้ามาภายในบริเวณ สภ.เมืองพะเยา ก่อนช่วยกันขนท่อไอเสียของกลางออกไป และก่อเหตุในลักษณะเดียวกันรวม 4 ครั้ง ตั้งแต่ 27 และ 28 มิถุนายน รวมถึงวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนจึงเร่งแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด ควบคู่กับการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ จนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่รวม 11 คน ก่อนนำกำลังเข้าติดตามตัว พบผู้ร่วมก่อเหตุ 9 คน ส่วนอีก 2 คนถูกจับกุมในคดียาเสพติดก่อนหน้านี้
จากการตรวจค้นสามารถยึดของกลางคืนได้ ประกอบด้วย ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 10 ใบ คอท่อไอเสีย 3 ใบ และอาร์มยืดรถจักรยานยนต์ 1 ชิ้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันลักทรัพย์ของกลางจาก สภ.เมืองพะเยาจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลว่ามีการนำทรัพย์สินไปจำหน่ายให้กับผู้ใด รวมถึงตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือผู้รับซื้อของโจรเพิ่มเติมหรือไม่ด้วย