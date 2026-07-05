เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All : Research & Innovation to Impact โชว์ผลสำเร็จและต่อยอดงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
วันนี้ (5 ก.ค. 69) ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการติดตามแผนงาน “งานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า” เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All : Research & Innovation to Impact ภายใต้แนวคิด “2 ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริง ขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ภาคีเครือข่าย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แผนงาน Air for All ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหา การสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูล และการผลักดันเชิงนโยบาย ซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดฯ ต่อมาได้ขยายผลไปยัง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่ในปี 2569 แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยบูรณาการข้อมูล เทคโนโลยี กลไกเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การตัดสินใจ และยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ได้มีการมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน 7 ผลงาน ให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควัน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน