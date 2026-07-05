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เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All : Research & Innovation to Impact โชว์ผลสำเร็จและต่อยอดงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ


วันนี้ (5 ก.ค. 69) ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการติดตามแผนงาน “งานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า” เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All : Research & Innovation to Impact ภายใต้แนวคิด “2 ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริง ขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ภาคีเครือข่าย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แผนงาน Air for All ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหา การสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูล และการผลักดันเชิงนโยบาย ซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดฯ ต่อมาได้ขยายผลไปยัง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม


ขณะที่ในปี 2569 แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยบูรณาการข้อมูล เทคโนโลยี กลไกเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การตัดสินใจ และยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ได้มีการมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน 7 ผลงาน ให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควัน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน












เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง
เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง
เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง
เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง
เชียงใหม่เปิดเวทีโชว์ผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง
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