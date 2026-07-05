ทุ่มงบกว่า 75 ล้านพลิกโฉม “หนองขอนกว้าง” พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แลนด์มาร์กใหม่เมืองอุดร

อุดรธานี - “พลพีร์ สุวรรณฉวี” รมช.มหาดไทยเป็นประธานเปิด “สวนสาธารณะหนองขอนกว้าง” หลังทุ่มงบกว่า 75 ล้านบาทปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ 51 ไร่ 1 งานจากทั้งหมด 180 ไร่เป็นแลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ขนาดใหญ่ ทั้งท่องเที่ยว พักผ่อน และออกกำลังกาย ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอุดรธานี พร้อมบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานหนุน “พืชสวนโลก”
วันที่ 4 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม นายสยาม บุตรโยจันโท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง (บริเวณค่ายประจักษ์ศิลปาคม) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ นายภาณุ พรวัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณพื้นที่โครงการฯ
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแห่งนี้ว่า ถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 และเทศบาลนครอุดรธานี ที่ร่วมกันพลิกโฉมพื้นที่สู่การส่งมอบ “พื้นที่แห่งความสุข” ในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ตลอดจนกำลังพล ครอบครัวในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และพี่น้องประชาชนทุกคน
“กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างปลอดภัย สวนสาธารณะหนองขอนกว้างแห่งนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบของความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่โดยภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป” นายพลพีร์กล่าว
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของพื้นที่ว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพสูง และกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติอย่าง “งานมหกรรมพืชสวนโลก” รัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ด้านนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการแบบครอบครัวและเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ สวยงาม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงสอดคล้องกับแนวคิด Longevity
โดยโครงการมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 180 ไร่ (เป็นพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 51 ไร่ 1 งาน) ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566-2568 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,095,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ภายในสวนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ได้แก่ เส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวน กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2.40 กิโลเมตร, ทางจักรยานเด็กเล่นพร้อมลู่วิ่งภายใน กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 961 เมตร, ศาลาพักผ่อน, ศาลาอเนกประสงค์, ห้องน้ำบริการประชาชน, ท่าน้ำ, โรงสูบน้ำ และป้ายโครงการมาตรฐาน
การส่งมอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้างในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างทัศนียภาพให้สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งมอบ “พื้นที่ส่วนรวม” ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอุดรธานี สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการร่วมพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุดรธานีให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นต่อไป