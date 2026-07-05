ตราด- สถานการณ์น้ำท่วมใน 2 อำเภอของ จ.ตราด ยังวิกฤต ล่าสุดน้ำในคลองสะตอ อ.เขาสมิง ล้นตลิ่งเอ่อท่วม 4 หมู่บ้านทำชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนถูกตัดขาด นอภ.เร่งส่งเรือท้องแบนเข้าช่วย ส่วนพื้นที่อ.บ่อไร่ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย-ถูกตัดขาดอีกเพียบ
วันนี้ ( 5 ก.ค.) นายพงษ์พัฒฑ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ว่าระดับน้ำในคลองสะตอ ได้เพิ่มสูงขึ้นจนเลยขั้นวิกฤตที่ 8 เมตรแล้ว โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวัดระดับได้ 9.30 เมตร ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน 4 หมู่บ้าน และตัดขาดเส้นทางสัญจรในหลายจุด
โดยพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักประกอบด้วย พื้นที่ ม.1 ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลังคาเรือน และมีชาวบ้านถูกตัดขาด (ติดเกาะ) ถึง 40 หลังคาเรือน ส่วนเส้นทางสัญจรหลักรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
ส่วนพื้นที่ ม. 4 น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 หลังคาเรือน และมีบ้านเรือนถูกตัดขาด 11 หลังคาเรือน เส้นทางบริเวณซอยท่าฉางระดับน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ขณะที่พื้นที่ ม. 7 น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 หลังคาเรือนและมีผู้ถูกตัดขาด 30 หลังคาเรือน เส้นทางสัญจรจากวัดวงศ์มุ่งหน้าทุ่งกระบอกถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถสัญจรผ่านได้
และพื้นที่ ม. 9 ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำไหลเข้าท่วมมากที่สุดถึง 10 หลังคาเรือน และมีบ้านเรือนถูกตัดขาดอีก 20 หลังคาเรือน เส้นทางบริเวณซอยรื่นรมย์รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเด็ดขาด
นายอำเภอเขาสมิง ยังเผยถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นว่า ทางอำเภอ ได้จัดส่งและแจกจ่ายเรือท้องแบนไปยังผู้นำท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่และใช้ในการขนย้ายสิ่งของจำเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการสนับสนุนเสบียงอาหารนั้น จากการประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถช่วยเหลือและจัดการเรื่องอาหารเองได้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายและท่วมขังไปจนถึงช่วงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่มีแผนเตรียมพร้อมจัดทำข้าวกล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกบ้านที่ถูกน้ำท่วมแล้ว
ทั้งนี้ ทางอำเภอ จะยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองสะตออย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการตลอด 24 ชั่วโมง
อ.บ่อไร่ ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด้าน นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ เผยว่าขณะนี้ในพื้นที่ยังคงเฝ้าติดตามติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก "พายุไมสัก” และยังได้สั่งการให้ นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและประสานการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
นอกจากนั้นยังได้จัดกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.บ่อไร่ ที่ 7 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเข้าช่วยรื้อถอนซากหลังคา โครงสร้างบ้านและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว