ตร.ดักซิว “บาร์โฮสหนุ่ม”! ฐานชกหน้า-ข่มขืนแหม่มเมืองผู้ดีคาโรงแรมกลางเมืองพิด’โลก ก่อนเผ่นเข้ากรุง

พิษณุโลก - รวบ.. “หนุ่มบาร์โฮส” ตามหมายจับคดีข่มขืน หลังแหม่มชาวอังกฤษเรียกเข้าเอนเตอร์เทน-ชงเหล้าถึงโรงแรมกลางเมืองพิด’โลก แต่หนุ่มฉกรรจ์วัย 26 ปีกลับลงมือข่มขืน แถมชกหน้าไปจมกองเลือด ก่อนเผ่นเข้ากรุงเทพฯ สุดท้ายเจอ ตร.หลวงพิษณุโลก-ตร.ท่องเที่ยว สืบเมืองฯ ดักซิวจังหวะลงรถประจำทางหน้าอำเภอวังทอง
ตำรวจทางหลวงพิษณุโลก สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว-ชุดสืบ สภ.เมืองพิษณุโลก นำกำลังสายตรวจรถยนต์จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีข่มขืน กระทำชำเราผู้เสียหายชาวต่างชาติ ขณะนั่งรอรถหน้าอำเภอวังทอง ทางหลวงหมายเลข 12 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (4 ก.ค.)
คดีนี้ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 ได้รับแจ้งจาก สภ.เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 69 ว่า MISS SO อายุ 35 ปี เช่าห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองพิษณุโลก มีหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษ รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยถึง ต.ค. 69 ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ร.ต.อ.หญิง ชนานันท์ ชัยกาวิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก เจ้าของคดี ระบุว่า มีเหตุชายหญิงทะเลาะวิวาทกันในห้องพัก จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติ ทราบชื่อต่อมาคือ MISS SO ซึ่งเข้าพักตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย 2569 กลับเข้าโรงแรมทุกวัน
กระทั่งวันเกิดเหตุ เวลา 03.30 น. MISS SO (ผู้เสียหาย) พาชายไทย ไม่ทราบชื่อสกุล เข้าพักที่ห้องพัก (ลักษณะเด็ก N จากบาร์โฮส-บาร์ชาย) กระทั่งเช้ารุ่งขึ้น 07.30 น. MISS SO วิ่งลงมาจากห้องพักมาที่หน้าเคาน์เตอร์ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของโรงแรม ว่าถูกชายไทยทำร้ายร่างกาย ชกต่อยที่เบ้าตาขวาอย่างแรงทำให้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ขณะที่ MISS SO นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
ต่อมาสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลกได้เข้าพบผู้เสียหายจึงทราบว่าผู้เสียหายทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง มีบาดแผลที่เบ้าตาและฟกช้ำตามร่างกาย คืนวันเกิดเหตุได้เรียกหนุ่มจากบาร์โฮสแห่งหนึ่งเพื่อไปเอนเตอร์เทนลักษณะชงเหล้าเท่านั้น แต่กลับมีการข่มขืนในเวลาต่อมา จึงประสานชุดสืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกดำเนินการจับกุม แต่ผู้ต้องหาหลบหนีไปเข้ากรุงเทพฯ
กระทั่งสืบทราบตัวผู้ก่อเหตุและยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนายภัทรพล หรือเบียร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ก่อนติดตามจับกุมได้ในค่ำคืนที่ผ่านมา ริมถนนทางหลวง 12 จุดรอรถโดยสารกลางหน้าอำเภอตลาดวังทอง
พ.ต.ท.อรรถพล เจริญพร สว.ฯ รรท.สวญ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยว, ตร.ทางหลวงพิษณุโลก สืบเมืองร่วมกันจับกุมชายดังกล่าว มีคดีทำร้ายร่างกายและคดีข่มขืน ล่าสุดกำลังติดต่อสถานทูตอังกฤษพร้อมจัดล่ามเตรียมอำนวยความสะดวกเพื่อให้ญาติและผู้เสียหาย ประสานกับพนักงานสอบสวนเวรฯ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป