(คลิป)ตชด.เฝ้าดักข้ามวันข้ามคืน!สกัดกระบะขนยานรกกว่า 5.2 ล้านเม็ด เข้าพักคอยแม่แตง เชียงใหม่

เชียงใหม่ – สายข่าวชี้เป้า บอกเส้นทางชัด-ตชด.335 ดักเฝ้าข้ามวันข้ามคืน..ก่อนบุกสกัดขบวนรถขนยานรกผ่านเชียงดาว จ่อเข้าจุดพักคอยแม่แตง เชียงใหม่ ตอนรุ่งสาง แต่เป้าหมายไหวตัวบึ่งหนี ก่อนทิ้งกระบะบรรทุกยาบ้ากว่า 5,200,000 เม็ด เผ่นไร้ร่องรอย จนท.ตามสแกนรวบคนขับรถนำได้ 1 ราย
พ.ต.ต.วีรวัฒน์ ตายัง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 335 ได้รับแจ้งจากสายข่าวบูรณาการร่วมระหว่าง ตชด.335 - กองกำลังผาเมือง ว่ากลุ่มขบวนการนอกกฎหมายมีความเคลื่อนไหว เตรียมลักลอบนำยาเสพติด ผ่านเส้นทาง บ้านเมืองคอง ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว เข้าพักคอยพื้นที่ อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ก่อนลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน
หลังรายงานผู้บังคับบัญชา ได้วางแผนเข้าปฏิบัติสกัดกั้นก่อนมีการลักลอบขนส่งต่อให้นายทุน หรือส่งให้เครือข่ายผู้ค้า โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตชด.335 ออกปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569
กระทั่ง 04.30 น. 4 กรกฎาคม 2569 พบรถกระบะสี่ประตู สีดำ ที่ต้องสงสัยตามสายข่าวแจ้ง บริเวณถนนสาธารณะ หมู่บ้านปงแสงทอง ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการจึงได้สะกดรอยติดตาม แต่คนขับไหวตัว ขับรถเข้าถนนสาธารณะหมู่บ้านปงแสงทอง แล้วทิ้งรถหนี ซึ่ง จนท.ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุได้ 1 ราย
ขณะเดียวกันได้เข้าตรวจสอบรถ พบบรรทุกถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่ง ภายในบรรจุยาบ้า จำนวนทั้งหมด 23 กระสอบ กระสอบที่ 1-21 ประทับตรา 999 กระสอบละ 226,000 เม็ด นับรวมได้ 4,746,000 เม็ด , กระสอบที่ 22 ประทับตรา 999 จำนวน 254,000 เม็ด , กระสอบที่ 23 ประทับตรา Y-1 จำนวน 200,000 เม็ด รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ5,200,000 เม็ด
สอบสวน ผู้ต้องหาที่จับกุมได้ เบื้องต้นให้การสารภาพว่า มีหน้าที่นำทางเช็คด่านจากบริเวณสามแยกเวียงแหง เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่แตง เพื่อรอให้คนมารับอีกที ซึ่งตกลงที่จะได้รับค่าจ้าง 5,000 บาท
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำ ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง มาควบคุมไว้ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีต่อมาดำเนินคดี ขณะที่ พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ เสธฯกองกำลังผาเมือง นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอแม่แตง ได้เป็นประธานนำหัวหน้าหน่วยงานราชการที่ร่วมบูรณาการมาแถลงข่าวพร้อมกันในวันนี้