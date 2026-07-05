ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดซ้อมเสมือนจริงแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบพร้อมรับการโจมตีและการก่อวินาศกรรมภัยคุกคามซับซ้อน

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ (CEMEX-26) บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม เน้นย้ำความพร้อมบุคคลากรและระบบในการจัดการภัยคุกคามที่ซับซ้อนและรุนแรงเท่าทันสถานการณ์โลกปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นปกป้องชีวิตทรัพย์สินผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise: CEMEX-26) บทที่ 2 กรณี “การโจมตีด้วยอาวุธ หรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิง” ประจำปี 2569 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) เมื่อคืนวันที่3ก.ค.69 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ร่วมเปิดงานและสังเกตการณ์ ขณะที่นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) นำกำลังเจ้าหน้าที่ ทชม. ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สายการบิน และผู้ประกอบการ
ทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวเนื่องปัจจุบันรูปแบบภัยคุกคามการบินทั่วโลกมีความซับซ้อนและเกิดความรุนแรงในลักษณะฉับพลันบ่อยครั้ง เช่น เหตุการณ์กราดยิง (Active Shooter) หรือการโจมตีรูปแบบใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวขึ้นเพื่อจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ในการทดสอบระบบสั่งการ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุภายใต้สภาวะวิกฤต ให้เท่าทันสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
ในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อม ได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทชม. ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้น พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) เพื่อสั่งการจัดการพื้นที่ อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัย และประสานส่งต่อกำลังให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่
สำหรับการฝึกซ้อม CEMEX-26 เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและระบบการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (พท.) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)