คนไทยอุ้มหมาหมอบใต้โต๊ะกันระทึก! พม่า-กะเหรี่ยงยังรบหนักตรงข้ามแม่สอด ลูกปืน ค.-ปืนกล ปลิวว่อนล้ำแดนทะลุหลังคา

ตาก - เผยนาทีพ่อลูกคนชายแดนแม่สอดอุ้มหมาโดดหนีหมอบใต้โต๊ะสุดระทึก..ทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงยังถล่มไม่หยุด หวังชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ “บินลาป่าน เมียวดี” ใกล้ชายแดนไทย ล่าสุดทั้งหัวกระสุนปืน ค.-ลูกปืนกลปลิวว่อนข้ามแดน ทั้งตกทะลุหลังคา-โดนบ้าน สองพ่อลูกกินข้าวอยู่ดีๆ ต้องหนีสุดชีวิต
สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ (เคเอ็นแอลเอ) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) กับทหารรัฐบาลเมียนมา พื้นที่ยุทธศาสตร์บ้านมินลาป่าน ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก จนถึงวันนี้ (5 ก.ค.) ยังคงรุนแรง
แม้ฝ่ายความมั่นคงไทยได้ใช้มาตรการปิดท่าข้ามทุกแห่งโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนไปมา หรือนำเสบียงอาหาร และยุทโธปกรณ์ ส่งข้ามแดนสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบกันบริเวณดังกล่าว และเพื่อไม่ให้ประชาชนไทยได้รับความเดือดร้อนจากการสู้รบ
ล่าสุดทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงยังมีการสู้รบกันอย่างหนักด้วยอาวุธประจำกาย และอาวุธหนัก เสียงดังสนั่นก้องชายแดน รวมทั้งยังมีกระสุนปืนค.60 ไม่ทราบฝ่าย ล้ำแดนมาตกในเขตไทย 2 นัด โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย และไม่ทราบว่า กระสุนปืน ค.ที่ล้ำแดนมาตกเป็นของฝ่ายใด
โดยหัวกระสุนปืน ค.60 ที่ล้ำเข้ามาในเขตไทยได้ตกบนคานเหล็กหลังคาบ้านของนางสาวแสงเดือน เชียงแขก อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 215 หมู่ 1 ต.มหาวัน นอกจากนี้ยังมีลูกหัวกระสุนปืนกลเข้าไปในบ้านของนางพิศ แก้วลูน อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 404 หมู่9 บ้านห้วยมหาวงศ์ ในขณะที่สามีกับลูกชายกำลังนั่งรับประทานข้าวอยู่ จนสองพ่อลูกวิ่งเข้าไปนอนหมอบราบกับพื้นกันหมด พร้อมๆ กับสุนัขตัวน้อยอายุราว 1 เดือน
หลังเกิดเหตุทหารไทยที่ยังคงตรึงกำลังในพื้นที่ฝั่งไทย เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไปทำการตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
ข่าวแจ้งว่า การสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายน่าจะยืดเยื้อ เพราะฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมามีกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นแอลเอ และกองกำลังปกป้องประชาชน หรือกลุ่มพีดีเอฟ ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้าน จำนวนกว่า 1,000 นาย ที่หนีออกมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา หลังการรัฐประหารของพลเอกอาวุโส มินอ่อง หล่าย อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารนางอองซาน ซูจี อดีตผู้มีอำนาจในรัฐบาลประชาธิปไตยของเมียนมา และประธานาธิบดีสหภาพเมียนมาในปัจจุบัน