ลูกศิษย์แห่เจิมโฉนดกว่า 2,000 ฉบับกับ “หลวงพ่อสง่า” วัดเขาไม้แดง เหรียญแจกทาน 2,000 เหรียญหมดเกลี้ยงในพริบตา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - วัดเขาไม้แดงคึกคัก ลูกศิษย์จากทั่วประเทศแห่นำโฉนดที่ดิน บ้าน และอาคารกว่า 2,000 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท เข้าพิธีเจิมโฉนดกับ “หลวงพ่อสง่า” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมโอกาสในการซื้อขาย พร้อมร่วมเช่าบูชาเหรียญเสมาจตุรพิธพรชัย รุ่นพิเศษตอกโค้ดแจกทาน 2,000 เหรียญ ซึ่งหมดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 4 ก.ค.) ที่วัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ หลวงพ่อสง่า เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง เป็นประธานประกอบพิธีเบิกพระแม่ธรณี (กำลังพระแม่ธรณี) และประกอบพิธีเจิมโฉนดที่ดิน ตามตำรับวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อยงยุทธ พร้อมสวด กรณียเมตตสูตร เพื่อแผ่เมตตา อุทิศให้เจ้าที่เจ้าทาง และอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร และส่งเสริมความสำเร็จในด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ภายในงานมีลูกศิษย์และประชาชนจากหลายจังหวัด นำโฉนดที่ดิน บ้านพัก อาคาร และเอกสารสำเนาโฉนดกว่า 2,000 ฉบับ ซึ่งมีมูลค่ารวมในการซื้อขายกว่า 10,000 ล้านบาท เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น โดยทางวัดระบุว่า ได้เว้นการประกอบพิธีดังกล่าวมานาน 1 ปี เนื่องจากไม่มีฤกษ์ที่เหมาะสม และหลังจากนี้จะจัดพิธีเฉพาะในวันที่ตรงตามฤกษ์เท่านั้น
จากนั้น หลวงพ่อสง่าได้ประกอบพิธีปลุกเสก เหรียญเสมาจตุรพิธพรชัย บันดาลทรัพย์ รุ่นพิเศษตอกโค้ดแจกทาน จำนวน 2,000 เหรียญ เพื่อเปิดให้ลูกศิษย์ร่วมเช่าบูชา โดยภายในพิธียังมี ดร.เสมอ งิ้วงาม หรือ คุณป๋อง สุพรรณ เซียนพระชื่อดัง นำพระชุดเบญจภาคี มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท เข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทางวัดได้เปิดให้ลูกศิษย์ร่วมเช่าบูชาเหรียญรุ่นดังกล่าว ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้ศรัทธาต่อคิวรับเหรียญจำนวนมาก จนเหรียญพิเศษทั้ง 2,000 เหรียญ ถูกเช่าบูชาหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว
ลูกศิษย์ต่างเชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อสง่า วัดเขาไม้แดง ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเสริมโชคลาภความมั่งคั่ง ทำให้ทุกครั้งที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือประกอบพิธีสำคัญ มักได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง.