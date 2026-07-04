นายกฯ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระภิกษุถูกรถชนมรณภาพ

อุบลราชธานี - “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุทั้ง 7 รูปที่มรณภาพจากเหตุรถชน ณ วัดบ้านน้ำขุ่น อุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 ก.ค.) บรรยากาศที่วัดบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสรีระร่างของพระภิกษุทั้ง 7 รูปที่ถูกรถชนมรณภาพขณะเดินธุดงค์อยู่ริมถนนในจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ที่สำคัญมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระภิกษุ และเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุทั้ง 7 รูป พร้อมร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพพระภิกษุที่มรณภาพ
ขณะเดียวกัน นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้อัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน พร้อมพูดคุยปลอบโยนญาติของพระภิกษุทั้ง 7 รูป ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของครอบครัวพระภิกษุในครั้งนี้
นางมาลี ศรีมังคละ พี่สาวของพระภิกษุสำรวย ระวัง ให้สัมภาษณ์ว่า พระภิกษุสำรวยบวชมาแล้ว 9 พรรษา และจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านดอนเจริญ ต่อมาบ้านไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น ได้นิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดไพรบูรณ์วราราม อำเภอน้ำขุ่น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ท่านไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีกิจนิมนต์จะไปให้ทั้งหมด แม้การก่อสร้างภายในวัด ท่านก็ทำเองทั้งหมด จึงเป็นที่รักเคารพศรัทธาของญาติโยมในหมู่บ้าน
การบวชตอนแรกหวังอุทิศบุญกุศลให้ยาย หลังจากที่ได้บวชแล้วก็อยู่ต่อไม่สึก หลังเกิดเหตุการณ์ถูกรถชนจนมรณภาพชาวบ้านรู้สึกตกใจและเสียใจมาก ก่อนที่จะออกเดินธุดงค์แวะไปหาที่บ้านแล้วบอกว่าจะไปเดินทางไกลนานกว่าจะกลับ ทั้งที่ท่านไม่เคยพูด น่าจะเป็นลางสังหรณ์
สำหรับรายชื่อพระภิกษุที่มรณภาพ 7 รูปที่เคลื่อนย้ายร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านน้ำขุ่น ประกอบด้วย 1. พระภิกษุโยธิน วรรณศรี 2. พระภิกษุรชต ทองบุราณ 3. พระภิกษุนิคม อังกาบ 4. พระภิกษุศักดา สีลา 5. พระภิกษุสำรวย ระวัง 6. พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์ 7. พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน