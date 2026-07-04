ผู้ว่าฯ ชลบุรีลงพื้นที่ด่วน! สั่งเร่งช่วยชาวบ่อวิน กำแพงหมู่บ้านพัง-โฟมทะลักท่วมชุมชน ลั่นพบผู้ประกอบการผิด ฟันไม่เลี้ยง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 ต.บ่อวิน หลังฝนถล่มหนักทำกำแพงหมู่บ้านพัง มวลโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลทะลักเข้าท่วมชุมชน สั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่และสำรวจความเสียหาย พร้อมตรวจสอบผู้ประกอบการอย่างละเอียด หากพบกระทำผิดหรือไม่มีใบอนุญาต สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เวลา 15.30 น. วันนี้ ( 4 ก.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 หมู่ 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พังถล่ม หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืน ส่งผลให้มวลเศษโฟมจากพื้นที่คัดแยกขยะซึ่งตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้าน ถูกกระแสน้ำพัดไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับหลายครัวเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกำลังเร่งเก็บกวาดเศษโฟม เปิดเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอศรีราชา ระดมกำลังและเครื่องจักรเก็บกวาดเศษโฟมอย่างเร่งด่วน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เข้าพบและรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบผู้ประกอบการลานคัดแยกขยะที่อยู่ติดกับหมู่บ้านอย่างละเอียด ทั้งในด้านการดำเนินกิจการ การขออนุญาต และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน หากพบว่ามีการดำเนินกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก พร้อมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม.