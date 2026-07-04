พาณิชย์ดัน “ล้งชุมชน” ราชบุรี พลิกเกมมะพร้าวน้ำหอม แก้ราคาตก-ยกระดับสู่ตลาดพรีเมียมและส่งออก

ราชบุรี - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ราชบุรี ติดตามการขับเคลื่อน “ล้งชุมชน” ยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทย แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร พร้อมชูนวัตกรรมการผลิตและระบบบริหารจัดการครบวงจร ดันสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมและตลาดโลก สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 4 ก.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง “ล้งชุมชน” สำหรับมะพร้าวน้ำหอม โดยมี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 และนายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี เขต 5 ให้การต้อนรับ ก่อนร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่
นางศุภจี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดัน “ล้งชุมชน” ให้เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมผลผลิตและรับซื้อแบบคัดเกรดตามคุณภาพ แทนระบบรับซื้อแบบเหมาทั้งทะลาย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรมักถูกกดราคารับซื้อจากผลผลิตตกเกรด ส่งผลให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น ได้รับราคาที่เป็นธรรม และมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น
จากนั้น เวลา 11.00 น. คณะได้เดินทางไปยัง Aromatic Farm อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อเยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “Turn Coconut Waste into Global Value” ซึ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) การตรวจสอบสายพันธุ์ด้วย DNA Marker และการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และไบโอชาร์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทยจากสินค้าเกษตรสู่สินค้ามูลค่าสูง รองรับความต้องการของตลาดพรีเมียมและตลาดส่งออก พร้อมลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ช่วงบ่าย เวลา 14.20 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อ คัดแยก และบรรจุมะพร้าวน้ำหอมผลสดของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และตลาดต่างประเทศ ภายใต้ระบบ Contract Supply ที่บริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมระบบคัดเกรดมาตรฐานที่รองรับผลผลิตจำนวนมาก
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ร่วมเปิดจุดรับซื้อผลผลิตในราคานำตลาด เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงฤดูกาลและพยุงราคามะพร้าวของเกษตรกร พร้อมตั้งเป้ายกระดับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สู่การเป็น “ล้งชุมชน” ต้นแบบ ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และผลักดันมะพร้าวน้ำหอมไทยสู่ตลาดคุณภาพทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน.