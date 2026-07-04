"บิ๊กดุลย์" ลงพื้นที่ตราด ดูเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ทำน้ำกัดเซาะฝั่งไทย ชี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หากทำความเข้าใจกันได้

ตราด -รมว.กลาโหม ลงชายแดนตราด ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลแนวหน้า พร้อมดูเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ยอมรับทำให้น้ำกัดเซาะฝั่งไทย ตั้งแต่ปี 41 ทั้งสองฝ่ายต้องคุยกัน เชื่อไม่ใช่เรื่องใหญ่หากทำความเข้าใจกันได้ ชี้สองประเทศไม่สามารถแยกจากกัน ประชาชนไม่ได้ทะเลาะกัน ต้องลดความหวาดระแวง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดด่าน
วันนี้ (4 ก.ค.) พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางลงตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ จ.ตราด พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ความมั่นคงชายแดน และยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล
พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุม ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพระเขตอุดมศักดิ์
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามสภาพปัญหาและความต้องการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยเฉพาะเรื่องระบบน้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ฐานปฏิบัติการ และระบบสื่อสาร ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของกำลังพล
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวน การส่งกำลังบำรุง และการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดน
จากนั้นได้เดินทางไปยังชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
พล.ท.อดุลย์ เผยว่าพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จึงจะต้องมีการหารือและเตรียมผลักดันให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศออกจากกันได้
“หากได้คุยกับรัฐบาล และคุย รมว.การต่างประเทศ เพราะเราไม่สามารถแยกประเทศออกจากกันได้ ประชาชนคนไทย-กัมพูชา ไม่ได้ทะเลาะกัน เราทะเลาะกับผู้นำของเขาบางส่วน เมื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ก็ทำให้เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนให้ดีขึ้น ค่อยมาพูดคุยกัน ไม่ได้หมายความว่าผมจะเปิดด่าน-ปิดด่าน แต่เราต้องลดความหวาดระแวง ซึ่งกันและให้ลดน้อยลง และสร้างความเป็นพี่เป็นน้อง เรายืนยันว่า คนไทย-กัมพูชา ไม่ได้ทะเลาะกัน” พล.ท.อดุลย์ กล่าว
ส่วนกรณีที่ บริษัทเอกชนกัมพูชา ในพื้นที่ จ.เกาะกง สร้างเขื่อนดักตะกอนที่ยื่นออกไปในทะเลใกล้หลักเขตที่ 73 ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 127 เมตร และต่อมาได้รื้อถอนเฉพาะส่วนด้านบนนั้น
รมว.กลาโหม ระบุว่าปัญหาเขื่อนดักตะกอนส่งผลให้สภาพพื้นที่ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังจากนี้จะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม
" จากการตรวจสอบพบว่า ดินตะกอนสะสมอยู่ในฝั่งกัมพูชา แต่มวลน้ำกลับไหลมากัดเซาะพื้นที่ฝั่งไทย ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายพูดคุยและทำความเข้าใจกันได้ ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ และสามารถหาทางออกร่วมกันได้" พล.ท.อดุลย์ รมว.กลาโหม กล่าว