คาดสัปดาห์หน้าชัดเจน คดีเด็กพิเศษ 11 ขวบซิ่งกระบะชนพระ แย้มอาจแจ้งความเอาผิดทั้งเด็ก-ผู้ปกครอง เร่งสอบทำไมขับรถได้

มุกดาหาร - คาดคดีเด็กวัย 11 ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปมีความชัดเจนสัปดาห์หน้า อาจต้องแจ้งความดำเนินคดีทั้งเด็กและผู้ปกครอง ฐานปล่อยปละละเลย ส่วนประเด็นข้อสงสัยที่ว่าเด็กขับรถเป็นได้อย่างไร เรื่องนี้ตำรวจจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งถนนสายหลักที่เกิดเหตุและถนนสายรองจากบ้านเด็กชายพิเศษวัย 11 ขวบ ไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาล ที่ถูกระบุว่ายายได้ขับรถไปส่งหลานเป็นประจำ ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานว่า จริงๆ แล้วเด็กขับรถเป็นหรือเคยขับหรือไม่ ส่วนพยานที่อ้างว่าเคยเห็นเด็กขับไปส่งยายที่ตลาดพรเพชรเป็นประจำ ก็ขอให้เข้ามาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่
พ.ต.อ.อำนาจ หาญชนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คดีนี้แยกเป็น 2 ส่วน ก็คือ ฝ่ายผู้เสียหายคือพระที่มรณภาพ ตำรวจจะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อม ผู้เห็นเหตุการณ์ ก่อนจะแจ้งความเอาผิดเด็ก ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ แต่ต้องรอให้ทีมแพทย์ และนักจิตวิทยาประเมินว่าเด็กสามารถให้ปากคำหรือเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่
ส่วนการสอบปากคำผู้ปกครอง ตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำยายให้การอ้างว่า ในวันเกิดเหตุยายอยู่ระหว่างเตรียมของไปขายที่ตลาดพรเพชร ในเมืองมุกดาหาร ระหว่างนั้นได้เปิดประตูฝั่งตรงข้ามคนขับไว้ หลานจึงขึ้นไปที่รถ ล็อกประตูด้านใน ก่อนจะขับรถออกไปเพียง 10 กว่านาทีก็เกิดเหตุ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารยังระบุอีกว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในคดีนี้ โดยวันจันทร์จะมีการประชุมชุดสืบสวนสอบสวน และคาดว่าจะแจ้งความดำเนินคดีผู้ก่อเหตุ
ประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยเรื่องเด็กขับรถได้อย่างไร โดยเฉพาะรถเป็นรถรุ่นเก่า และเป็นเกียร์กระปุก ทุกคนก็สงสัยว่าเด็กอายุ 11 ขวบขับรถได้ด้วยหรือ ยิ่งเป็นเด็กพิเศษขับได้อย่างไร หรือมีคนอื่นขับไหม เรื่องนี้เราก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ไม่ใช่เฉพาะวันเกิดเหตุ อีกทั้งจะต้องมีการสอบปากคำครูอย่างละเอียด
ส่วนไทมไลน์ คดีเด็กชายวัย 11 ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและบาดเจ็บจำนวนมาก วันที่ 2 ก.ค. 69 เวลา 10.40 น. เด็กขับรถออกจากบ้านเวลา 10.42 น. กล้องวงจรปิดร้านชำพบรถกระบะขับสวนเลน เวลา 10.44 น. กล้องจรปิดบ้านนาคำน้อย พบรถกระบะขับมาตามปกติ เวลา 10.52 น. เกิดอุบัติเหตุรถชนพระบ้านนาสีนวน เวลา 10.58 น. พลเมืองดีคนแรกโทร.แจ้ง 191 เวลา 10.59 น. 191 รับแจ้งเวลา 11.00 น. 191 แจ้งให้โรงพักเมืองไปตรวจสอบ เวลา 11.02 น. พลเมืองดีคนที่สองโทร.แจ้งตำรวจ เวลา 11.03 น. ตำรวจสายตรวจถึงที่เกิดเหตุ เวลา 11.10 น. ยายของเด็กไปแจ้งคุณพัชรี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแก้งแจ้งให้ช่วยสกัดจับรถกระบะ (แต่เหตุรถชนเกิดขึ้นแล้ว) เวลา 11.12 น. สายตรวจ สภ.ดอนตาลแจ้งให้ช่วยสกัดจับรถกระบะ เวลา 11.14 น. ตร.จราจร สภ.ดอนตาลแจ้ง ตร.สภ.เมืองมุกดาหาร ให้ช่วยสกัดจับ เวลา 11.15 น. ศูนย์ 191 โทร.แจ้งคุณพัชรีว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้ว
ล่าสุดยอดพระภิกษุสงฆ์มรณภาพ 10 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย (ส่งต่อที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ) บาดเจ็บทั่วไป 7 ราย (นอนรักษาตัวที่ รพ.มุกดาหาร) ให้กลับบ้าน 3 ราย ส่วนเด็กอายุ 11 ขวบส่งตัวไปรักษาที่ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีแม่ติดตามไปด้วย