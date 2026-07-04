BDI ปักหมุดขอนแก่นเปิดโลก AI และ Big Data ขยายผลใช้AI พัฒนาเมือง/เศรษฐกิจภาคอีสานได้ตรงจุด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ปักหมุดขอนแก่น ประเดิมจัดงาน BDI Roadshow 2026 “เปิดโลก AI และ Big Data สู่อนาคต” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกทลายข้อจำกัดด้านข้อมูล ผนึกพันธมิตรท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ปลดล็อกขีดความสามารถ ขยายผลประยุกต์ใช้ AI ตอบโจทย์พัฒนาเมืองและเศรษฐกิจภาคอีสานได้ตรงจุด
วันนี้ (4 ก.ค.) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) ขอนแก่น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ได้จัดงานใหญ่ระดับภูมิภาค "BDI Roadshow 2026 ขอนแก่น: เปิดโลก AI และ Big Data สู่อนาคต" โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและธุรกิจเอกชนตลอดจนนักเรียน นักคึกษาที่สนใจการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่เข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายนำศิลป์ วิเศษ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า "จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมในการนำ AI และ Big Data มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว การจัดการประชุม รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชน
การที่ BDI เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่จัดงาน BDI Roadshow 2026 นับเป็นโอกาสดีที่คนในพื้นที่จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน Big Data และ AI จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ชุมชน และการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว
เชื่อมั่นว่าความร่วมมือของจากทุกภาคส่วนจากเวทีแห่งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเสริมพลังเครือข่าย พัฒนากำลังคน และขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองที่ใช้ข้อมูลและ AI ป็นฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI กล่าวว่า "การขับเคลื่อนนวัตกรรม Big Data และ AI ให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืน ต้องเกิดจากระบบนิเวศข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริงและสอดรับกับบริบทของพื้นที่ BDI ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศ จึงมุ่งมั่นวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์และยกระดับศักยภาพ Data Ecosystem ให้มีความแข็งแกร่งร่วมกับภูมิภาค
“การปักหมุดที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการผสานพลังและทลายข้อจำกัดด้านข้อมูลร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันปลดล็อกขีดความสามารถ ขยายผลการประยุกต์ใช้ AI ให้ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจของภาคอีสานได้อย่างตรงจุด”
โดยทิศทางการขับเคลื่อนและการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดนี้ ถูกบูรณาการสู่การจัดงาน 'BDI Roadshow 2026 ขอนแก่น' โดย BDI ได้นำผลงาน นวัตกรรม และแพลตฟอร์มข้อมูลที่ประสบความสำเร็จของ BDI มาเป็นแกนหลักจัดแสดง เพื่อให้งาน Roadshow ครั้งนี้เป็นพื้นที่ส่งต่อองค์ความรู้ ทั้งการบ่มเพาะกำลังคนรุ่นใหม่ และเป็นพื้นที่ถ่ายทอดกลไกเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ รวมถึงผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการ Local Entrepreneur ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ระบุว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีรากฐานการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งการเข้ามาสนับสนุนของ BDI นำ Big Data และ AI มาเป็นกลไกหลัก จะช่วยให้การตัดสินใจและการกำหนดทิศทางเมืองมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE ที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาให้ตรงจุด
รวมถึงยกระดับเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) โดยใช้ Big Data ติดตามและประเมินจำนวนผู้ใช้บริการสาธารณสุขจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในอนาคต ตลอดจนการขับเคลื่อน Khon Kaen Eco City ซึ่งสภาอุตสาหกรรมมีแผนนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนโครงการเมืองนิเวศ เพื่อสร้างความโดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
ที่ผ่านมาข้อจำกัดของการพัฒนาเมือง คือการที่ข้อมูลจากหลากหน่วยงาน เช่น ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ยังคงกระจัดกระจาย ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง การได้ BDI เข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลไหลลื่นอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถวางแผนรับมืออนาคต
ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นได้รวดเร็วกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านเวทีระดับยุทธศาสตร์ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เจาะกลุ่มผู้บริหารและนักธุรกิจ ผ่านการระดมสมองของประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน "BDI Roadshow 2026 ขอนแก่น" ได้รับความสนใจจากทั้งคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการอย่างมาก ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์เจาะลึกทิศทางอาชีพดาวรุ่งยุค AI ร่วมกับ FutureSkill พร้อม Workshop สร้างรายได้จากการเป็น Content Creator ด้วย AI นอกจากนี้เวทีเสวนาจากอินฟลูเอนเซอร์ ตลอดจนการถอดรหัสยกระดับผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการแบบ Interactive ที่เปลี่ยนเรื่องนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ให้กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน