ตร.อุทัยฯ เร่งแกะรอยล่า “นายฮ้อยหัวขโมย” ลักควายชาวบ้านคาคอกถึง 6 ตัวรวด

อุทัยธานี - ตำรวจเร่งแกะรอยข้ามจังหวัด..ล่า “นายฮ้อยหัวขโมย” ยกพวกลักควายชาวสว่างอารมณ์ ต้อนออกจากคอกกลางดึกถึง 6 ตัวรวด เบื้องต้นพบเบาะแสขนขึ้นรถออกจากเขตอุทัยธานี มุ่งเข้าพื้นที่ชุมตาบง นครสวรรค์ ตอนตีสามเศษ
วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายย่องเข้าคอกลักควายของชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองข่อย หมู่ 11 ตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี กลางดึกที่ผ่านมา ได้ควายไปทั้งหมด 6 ตัว มูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาท ก่อนหลบหนีลอยนวล
เบื้องต้นพบเบาะแสคนร้ายอายหนีเข้าไปในพื้นที่อำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างแกะรอยเก็บหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบนายประวิทย์ วิบุญกุล อายุ 77 ปี เจ้าของควาย เปิดเผยว่า ช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ได้ออกมาตรวจดูควายในคอกตามปกติ แต่ต้องตกใจเมื่อพบว่าควายหายไปทั้งหมดถึง 6 ตัว เป็นควายเพศเมีย 5 ตัว และลูกควายเพศผู้อายุประมาณ 1 เดือน อีก 1 ตัว จึงรีบปลุกลูกชายให้ช่วยออกตามหา ก่อนโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่างอารมณ์ ให้เข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน พบไม้ไผ่ที่ใช้กั้นคอกถูกยกออก 3 ท่อน มุ้งกันแมลงถูกเปิดออก และพบรอยเท้าควายถูกต้อนออกจากคอกขึ้นไปบนถนน เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 3 คน ใช้วิธีต้อนควายอย่างเงียบๆ ก่อนนำขึ้นรถบรรทุกสิบล้อหลบหนีออกจากพื้นที่
นายประวิทย์กล่าวว่า ควายทั้ง 6 ตัวมีมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท แต่สิ่งที่เสียดายยิ่งกว่าราคาคือความผูกพัน เพราะเลี้ยงดูมานาน รักเหมือนลูก ตอนนี้ลูกชายได้นำภาพควายที่หายไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชน หากผู้ใดพบเห็นหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 08-2997-2578 หวังว่าจะได้ควายทั้งหมดกลับคืนโดยเร็ว
ด้าน นางนิ่มนวล อินทถูมี ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่บ้านโป่งสะเดา หมู่ 3 อำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ หลังมีผู้พบเห็นรถบรรทุกขนควายวิ่งผ่านเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. โดยบริเวณดังกล่าวพบรอยเท้าควายเพียง 3 ตัว ทำให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจมีการแยกขนย้ายควายระหว่างทาง หรือนำควายบางส่วนลงจากรถก่อนหลบหนีต่อ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบรอยนิ้วมือแฝงบนไม้ไผ่ที่ใช้กั้นคอก และอยู่ระหว่างการตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล โดยเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆ นี้