(คลิป)เศร้าสลดร่ำไห้กันระงม! เผาแล้ว “น้องเติมฝัน” เหยื่อเมาแล้วขับ ญาติมิตรใกล้ไกลร่วมอาลัยแน่น

ลำปาง - “พ่อดุ๊ก-แม่เมย์” ญาติมิตรร่ำไห้ระงม คนร่วมงานน้ำตารื้นสงสารจับใจ..เผาแล้ว “น้องเติมฝัน” หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อ ผช.ผญบ.เมาแล้วขับจนรถชนเก๋งข้างทางลำปางพุ่งชนเสียชีวิต-แม่สาหัส ญาติมิตรรวมทั้งผู้คนที่รู้ข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ส่งดวงวิญญาณหนูน้อยสู่ภพภูมิที่ดีกันเนืองแน่น
บรรยากาศงานฌาปนกิจศพ "น้องเติมฝัน" หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ จนรถเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดริมทางบริเวณริมถนนสายลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง ก่อนที่รถที่โดนชนจะไถลพุ่งไปชนจนเสียชีวิต ขณะที่แม่เมย์ ที่เดินจูงมือลูกออกจากร้านกาแฟเพื่อไปขึ้นรถได้รับบาดเจ็บสาหัส พ่อดุ๊กรอดหวุดหวิด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2569
ตลอดช่วงเช้าวันนี้ (4 ก.ค.) ญาติพี่น้องและประชาชนที่ติดตามข่าวต่างเดินทางไปร่วมงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลและร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก ขณะที่นายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปางเขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี นางทิพา ประวีณาเสถียร ส.ส.ลำปางเขต 1 และ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ส.ส.ลำปาง เขต 4 นายกมล ถาน้อย ทนายความที่ดูแลคดี และ ส.อบจ.ลำปาง รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและญาติพี่น้องรวมถึงประชาชนในลำปางเข้าร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเติมฝัน และร่วมไว้อาลัยวางดอกไม้จันทน์หน้าโลงศพของน้อง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้า โดยเฉพาะในช่วงที่พิธีกรอ่านประวัติและกล่าวอาลัย แม่เมย์นั่งร้องไห้ตลอดเวลา แม้ว่าทางเจ้าภาพจะขอให้ทีมเครื่องเสียงรถแห่ให้เล่นเพลงที่สนุกสนานสำหรับเด็กก็ตาม
กระทั่งเสร็จพิธี ในเวลา 12.30 น. ได้เริ่มเคลื่อนย้ายศพของน้องออกจากวัดศรีเกิดไปยังสุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองลำปาง เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจศพ โดยตลอดเส้นทางมีการเปิดบทเพลงสำหรับเด็ก เพื่อรำลึกถึงชีวิตอันแสนสั้นของน้องเติมฝัน แทนการเปิดเพลงโศกเศร้า สร้างบรรยากาศสะเทือนใจแก่ผู้ที่ร่วมขบวนเป็นอย่างมาก
เมื่อขบวนศพไปถึงยังสุสานฯ ได้มีการนำรถเวียนหน้าเมรุ 3 รอบ โดยเปิดเพลงสนุกสนานให้น้องได้ฟังตลอดจนครบ 3 รอบ พร้อมการโยนเหรียญโปรยทาน จากนั้นพระครูวรเวชอินทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต 3 จังหวัดลำปาง พร้อมพระลูกวัดได้นำจูงสายสิญจน์โลงศพลงจากรถขึ้นไปยังเมรุที่เผาศพ
และในวาระสุดท้าย เจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาโลงศพเพื่อให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ที่มาร่วมส่งน้องได้เห็นใบหน้าของน้องเป็นครั้งสุดท้าย พ่อดุ๊ก แม่เมย์ ยาย และญาติใกล้ชิดต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โผเข้ากอดกันพร้อมร่ำไห้ด้วยความอาลัย เช่นเดียวกับผู้มาร่วมงานเมื่อได้เห็นหน้าของน้องที่นอนนิ่งเหมือนหลับในโลงศพต่างก็หลั่งน้ำตาด้วยความสงสาร
จากนั้น เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด พร้อมสัปเหร่อ ได้ประกอบพิธีตามประเพณี นำโลงศพเข้าสู่เมรุ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลด แขกผู้มีเกียรติ ญาติพี่น้อง และประชาชนที่มาร่วมงานกันเต็มศาลา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดศรีเกิดได้เข้าไปให้กำลังใจพ่อดุ๊กและแม่เมย์ ก่อนที่จะให้พ่อกับแม่และญาติเดินทางกลับ