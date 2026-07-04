แม่ “น้องเฟิร์น” เข้าให้ปากคำตำรวจ หลังลูกสาวหายตัวไป เชื่ออดีตแฟนเก่าบังคับอุ้มตัว

กาญจนบุรี - คดี “น้องเฟิร์น” สาวกาญจนบุรีหายตัวพร้อมรถเก๋งมีความคืบหน้า หลังแม่เข้าให้ปากคำตำรวจ สภ.ท่ามะกา ระบุลูกสาวถูกอดีตแฟนเก่าข่มขู่ หากไม่ออกไปพบจะปาระเบิดใส่ที่ทำงาน ก่อนถูกบังคับขึ้นรถ ทำร้ายร่างกายและพาตัวไปไกลถึง จ.ระนอง สุดท้ายอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอวิ่งหนีขอความช่วยเหลือตำรวจได้สำเร็จ ขณะที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
จากกรณี น.ส.ผกมาส คำดี หรือ “เฟิร์น” ชาว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หายตัวไปพร้อมรถยนต์เก๋งโปรตอน สีเทา ทะเบียน กฉ 9221 สมุทรปราการ จนทางเพจมูลนิธิขุนรัตนาวุธประกาศตามหาบุคคลสูญหาย ก่อนมีการยืนยันภายหลังว่าพบตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ระนอง และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระนอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ ( 4 ก.ค.) มารดาของน้องเฟิร์น ได้เดินทางเข้าพบ ว่าที่ ร.ต.ต.อุดมทรัพย์ ทลอมคำ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อแจ้งความและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคืออดีตแฟนหนุ่มของลูกสาว
มารดาระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ขณะที่ลูกสาวกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา ได้ถูกอดีตแฟนหนุ่มส่งข้อความข่มขู่ว่า หากไม่ออกไปพบที่สะพานลอยใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.ท่ามะกา จะนำระเบิดไปปาใส่สถานที่ทำงาน ทำให้ลูกสาวตัดสินใจขับรถยนต์ออกไปยังจุดนัดหมาย
เมื่อไปถึงจุดนัดพบ อดีตแฟนหนุ่มได้เข้าบังคับและข่มขู่ ก่อนขับรถพาออกจากพื้นที่ไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งระหว่างนั้นมีการทำร้ายร่างกาย พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและเงินสด จากนั้นได้ขับรถพาผู้เสียหายเดินทางต่อไปยัง จ.ระนอง
กระทั่งเมื่อผู้ก่อเหตุเกิดอาการอ่อนเพลียและจอดรถพัก น้องเฟิร์นจึงอาศัยจังหวะเปิดประตูรถวิ่งหลบหนี ก่อนเข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระนอง และเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ภายหลังรับทราบเหตุ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ พ.ต.อ.ธารา ศรีพรหมคำ ผู้กำกับการ สภ.ท่ามะกา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่บ้านพักใน ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา แต่ไม่พบตัว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะประสานการทำงานร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองระนอง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลในประเด็นการข่มขู่ การทำร้ายร่างกาย และการบังคับหน่วงเหนี่ยวต่อไป.