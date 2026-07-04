"พายุไมสัก" พ่นพิษหลายพื้นที่ จ.ตราดเจอฝนหนัก อุทยานฯคลองแก้ว ประกาศปิด-ห้าม นทท.ลงเล่นน้ำ

ตราด- "พายุไมสัก" พ่นพิษหลายพื้นที่ จ.ตราดเจอฝนหนักทำระดับน้ำในแหล่งน้ำสำคัญเพิ่มสูง ปภ.เร่งส่งเรือท้องแบน 30 ลำกระจายในหลายพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ด้านอุทยานฯ คลองแก้ว ประกาศปิด-ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ตราด หลังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของ" พายุไมสัก" ว่าแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่เริ่มมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝายวังทอง ต.สะตอ และคลองสะตอ อ.เขาสมิง จนส่งผลให้พื้นที่ริมฝั่งคลองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วม
เช่นเดียวกับพื้นที่ อ.บ่อไร่ ที่พบว่าระดับน้ำในคลองแอ่ง ได้เพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมคลองใน ต.หนองบอน แล้ว 1 หลัง และยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองใน ต.หนองบอน รวมถึง ต.ช้างทูน อย่างใกล้ชิด
นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ เผยว่าแม้ฝนจะหยุดตกลงแล้วในช่วงบ่ายที่ผ่านมาจึงทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลง แต่ที่ ต.บ่อพลอย น้ำที่ไหลลงน้ำตกคลองแก้วยังมีความรุนแรง ทำให้อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ต้องประกาศปิด และห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย
ส่วนในพื้นที่ อ.เขาสมิง พบเส้นทางการคมนาคมหลายสายอาทิ ถนนสายคลองปุก ต.สะตอ มีน้ำท่วมขังสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่วนที่สะพานซอยหนองมาตร ม. 4 ต.ช้างทูน และบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย 4-5 ครัวเรือน มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่แล้วเช่นเดียวกัน
นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง เผยว่าฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วันทำให้ในพื้นที่มีปริมาณน้ำสูงเกิน 150 มม. และยังทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ฝายที่คลองสะตอ และบ้านเขาชะอม ปริมาณน้ำล้นฝายจนไหลลงมาสู 3 หมู่บ้านด้านล่างประกอบด้วย ม. 3, ม. 7 และ ม. 9 ที่อาจต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วม
" นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีก 3 ตำบลที่ต้องเฝ้าระวังประกอบ ต.เทพนิมิต, วังตะเคียนและ ต.ทุ่งนนทรี และแม้ระดับน้ำที่สะพานเขาสมิง ยังปกติเพราะน้ำสูงขึ้นไม่มากแต่ทางอำเภอ ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว" นายอำเภอเขาสมิง กล่าว
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดตราด ได้เร่งส่งมอบเรือท้องแบนจำนวน 30 ลำให้กับพื้นที่ต่างๆ เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนแล้ว