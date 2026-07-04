ศูนย์ข่าวศรีราชา- ยังไม่จบฝนถล่มพัทยา ดันน้ำเสียสีดำทะลักท่อไหลลงทะเลจอมเทียน ทำชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว วอนเมืองพัทยา เร่งแก้ชี้ปัญหาซ้ำซาก
จากกรณีที่ผู้ใช้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ " ธนา-ธนาธาร ประมูลพงษ์" สส.เขต 10 ชลบุรี ได้โพสต์คลิปภาพน้ำสีดำไหลทะลักออกจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 4 ก.ค.)จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และคุณภาพน้ำทะเลของเมืองพัทยานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าขึ้นเรือท่องเที่ยวท่า A ฝั่งตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ชายหาดจอมเทียน พบว่ามีน้ำสีดำไหลออกจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลจริงตามที่มีการเผยแพร่คลิปในสังคมออนไลน์ แต่ปริมาณลดลงจากช่วงเช้าเนื่องจากฝนได้หยุดตกแล้ว
ขณะที่ ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ เผยว่าปัญหาน้ำที่ไหลออกจากท่อระบายน้ำจนส่งผลกระทบต่อการนำเรือขึ้น-ลงท่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากกระแสน้ำได้กัดเซาะพื้นที่บริเวณทางลาดจนใช้งานได้ไม่สะดวก และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนัก
และยังได้เรียกร้องให้ เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันท่าเรือสำหรับนำเรือท่องเที่ยวขึ้น-ลงใช้งานได้เพียง ท่า A เท่านั้น ขณะที่ ท่า B ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง.