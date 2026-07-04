ฝนถล่มบ่อวิน! มวลโฟมจากลานคัดแยกขยะอัดกำแพงหมู่บ้านพัง น้ำทะลักท่วมบ้าน ชาวบ้านเดือดร้อนหลายครัวเรือน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ฝนตกหนักในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทำมวลโฟมจากลานคัดแยกขยะด้านหลังหมู่บ้านถูกน้ำพัดรวมเป็นก้อนขนาดใหญ่ ก่อนอัดกำแพงหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 จนพังถล่ม ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลัง ขณะที่ อบต.บ่อวินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหาย
วันนี้ ( 4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุกำแพงด้านหลังโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 หมู่ 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พังถล่มลงมา ส่งผลให้น้ำและเศษโฟมจำนวนมากจากพื้นที่คัดแยกขยะที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในโครงการ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ่อวิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเคลียร์เศษโฟม เปิดทางระบายน้ำ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเตรียมสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างละเอียด
นายอาทิตย์ อินประสิทธิ์ ประธานหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 เปิดเผยว่า พื้นที่ด้านหลังหมู่บ้านเป็นที่ดินของเอกชน ซึ่งแบ่งให้เช่าเป็นล็อก โดยมีผู้ประกอบการต่างชาติเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการคัดแยกตู้เย็นและตู้แช่เก่า หลังถอดชิ้นส่วนที่มีมูลค่าออกแล้ว ได้มีการกองสะสมเศษโฟมไว้เป็นจำนวนมาก
หลังเกิดฝนตกหนักน้ำได้พัดพาเศษโฟมจำนวนมหาศาลไหลรวมกันเป็นมวลขนาดใหญ่ ก่อนอัดเข้ากับกำแพงด้านหลังหมู่บ้านอย่างรุนแรง จนกำแพงพังถล่มเป็นแนวยาว ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่พักอาศัย โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1 หลัง และประชาชนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเศษโฟมที่กระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ
ประธานหมู่บ้านกล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาในพื้นที่จะมีฝนตกหนักอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้ จึงเชื่อว่าสาเหตุสำคัญมาจากการสะสมของกองโฟมจำนวนมาก ซึ่งสามารถอุ้มน้ำและถูกกระแสน้ำพัดจนเกิดแรงดันมหาศาล กระแทกกำแพงหมู่บ้านจนพังเสียหาย
เบื้องต้น ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการคัดแยกขยะดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบมาตรการจัดเก็บและกำจัดของเสียว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมเร่งหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อีกต่อไป.