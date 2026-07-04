ตร.แกะรอยเคาะห้องหิ้ว “หนุ่มม้ง-ฮู้ดน้ำเงิน” คนส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้แอร์ฯ สาว คาห้องย่าน บขส.พิด’โลก

พิษณุโลก - สืบนครบาล ร่วมตำรวจภาค 6 สภ.เมืองพิด’โลก เคาะห้องหิ้ว “หนุ่มม้ง-คนสวมฮู้ดน้ำเงิน” มือส่งพัสดุยาเสพติดให้ "แอร์โฮสเตสสาว" คาห้องเช่าย่าน บขส.พิษณุโลก เตรียมหาทางออกชายแดนแม่สอดข้ามฝั่งไปเมียนมา เผยตามภาพกดเงินและกล้องวงจรปิดช่องขายตั๋วรถตู้สาธารณะ กระทั่งโผล่เมืองสองแคว
วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ จ๋อแจ๊ะจับโจร โพสต์ข้อความว่า "จนมุมกลางดึก พิษณุโลก!!! ศูนย์ยาเสพติด บช.น.ร่วมสืบภาค 6 และ สภ.เมืองพิษณุโลก โชว์ทีมเวิร์ก รวบ..นายอุทัย (สงวนนามสกุล) คนสวมฮู้ดสีน้ำเงินนำพัสดุยานรกส่งให้ “มีนา” แอร์สาว..วันนี้ 15.00 น. นำตัวค้นแหล่งกบดานที่พระนครศรีอยุธยา"
จากคดีแอร์โฮสเตสสาวถูกจับที่สนามบินที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีน น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการขยายผลถึงผู้ส่งพัสดุ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2569 จับกุมสองผู้ต้องหา สามีชาวไทย-ภรรยาชาวลาว ที่ทำการส่งพัสดุให้ "แอร์โฮสเตสสาว" โดยสามารถจับกุมได้ที่ จ.เลย ก่อนที่ ป.ป.ส.จะคุมตัวมาเค้นสอบที่สำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง
ต่อมาวันที่ 3 ก.ค. 2569 คุมตัวชายวัย 59 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคนขับรถให้กับชายที่ใส่ฮู้ดสีน้ำเงินถือกล่องพัสดุต้องสงสัยบรรจุกระเป๋า ซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้ น.ส.มีนา มาสอบปากคำ ตำรวจนครบาลตรวจยึดรถเก๋งโตโยต้า ยาริส ATIV สีเทาดำ คันเดียวกับที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่ขับเข้าคอนโดฯ ของแอร์มีนาวันที่ 22 มิ.ย. 2569
กระทั่ง ศอ.ปส.บช.น.ร่วมกับ บก.สส.ภ.6 และ สภ.เมืองพิษณุโลก จับกุมตัวคนร้ายสวมฮู้ดน้ำเงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอร์ฯ สาวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่าน บขส.พิษณุโลก เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 3 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าตำรวจสามารถจับกุมตัว "ชายฮู้ดน้ำเงิน" ที่เป็นคนถือกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนในกระเป๋าผ้าไปส่งให้แอร์ฯ มีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนา ได้ราว 5 ทุ่มวานนี้ อยู่ระหว่างการซักปากคำและนำตัวมา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าค้นแหล่งที่เคยเป็นที่กบดานก่อนหลบหนีไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชายฮู้ดน้ำเงินคนนี้เป็นชาวม้ง กำลังหลบหนีออกนอกประเทศทางชายแดนแม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีหลายช่องทาง แต่ตำรวจได้ติดตามจากการกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม และจับกล้องวงจรปิดที่ห้องขายตั๋วรถตู้สาธารณะ กระทั่งทราบการเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณจับกุมตัวได้ห้องเช่ารอบๆ บขส.พิษณุโลก ซึ่งการจับกุมเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยเจ้าหน้าที่เคาะห้องหิ้วตัวไปโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใด