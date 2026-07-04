เอกอัครราชทูตจีนเยือน ม.อัสสัมชัญ ชม"Chinauto"ศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์พลังงานใหม่ ปั้นยอดฝีมือป้อนอุตสาหกรรมEV

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางเยือน ม.อัสสัมชัญ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์พลังงานใหม่ Chinauto ภายใต้ความร่วมมือกับ MG–SAIC ผนึกกำลังปั้นวิศวกร–ช่างฝีมือ ป้อนอุตสาหกรรม EV เชื่อมวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.69 H.E. Mr. Zhang Jianwei เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์ Chinauto (ประเทศไทย) — Chinauto Skill Center (Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารคาเบรียล แมรี่ (Gabriel Mary Building) ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle) ที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
โดยในโอกาสนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และ ผศ. ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering, Science and Technology: VMES) ตลอดจนผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ Mr. Da ShenShen President of SAIC Motor-CP Co., Ltd. (บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์–ซีพี จำกัด) และ Mr. Wei Zhao ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์ Chinauto การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมุ่งมั่นผลิตวิศวกรและบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่และพลังงานทดแทน ตามนโยบายความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าว
สำหรับวัตถุประสงค์หลักของศูนย์พลังงานใหม่ คือการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะวิศวกรและช่างฝีมือรุ่นใหม่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานสะอาด และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทย ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาพลังงานสะอาด และการยกระดับศักยภาพของประเทศผ่านองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการเยี่ยมชมของเอกอัครราชทูตจีนในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานใหม่ อันจะนำไปสู่การยกระดับประเทศด้วยนวัตกรรมและพลังงานทดแทนในอนาคต
โดยตัวศูนย์มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,800 ตารางเมตร พร้อมอาคารโรงเก็บแบตเตอรี่ขนาด 72 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนหน้าจัดเป็นพื้นที่นิทรรศการและแสดงยานยนต์รุ่นใหม่ที่จะนำเสนอสู่ตลาด (แบรนด์ MG, MAXUS และ IM Motors) สำหรับฝึกทักษะด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนพื้นที่ถัดไปเน้นการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมระบบส่งกำลัง แบตเตอรี่แรงดันสูง (HV) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบระบายความร้อน และระบบชาร์จ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นทักษะความปลอดภัยและการทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ ผศ. ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดี VMES กล่าวว่า คณะฯ มุ่งสร้างความ “เหนือกว่า…ด้วยโครงสร้างนิเวศนวัตกรรมครบวงจร” การผนึกความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับ MG–SAIC ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับและต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยและ MG–SAIC พร้อมระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (faculty mentor) ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจาก “นักศึกษา” สู่ “ผู้ประกอบการมืออาชีพ” เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
สำหรับการเรียนวิศวะยานยนต์แห่งอนาคตกับ ABAC — VMES คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VMES) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดสอนหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่โดยตรง ได้แก่ New Energy Automotive Engineering (NEA) — วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ) ครอบคลุมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบชาร์จ และการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า,M.Eng. in Innovation Engineering — วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม (ปริญญาโท), Ph.D. in Innovation Engineering — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม (ปริญญาเอก), Ph.D. in Innovative Technology Management — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม (ปริญญาเอก)
ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเรียน / สอบถามข้อมูล (Admission):โทร: 081-815-1237 | 081-375-1555 | 02-783-2222 ต่อ 1244,LINE:@abacgrad,https://line.me/ti/p/@abacgrad หรือ เว็บไซต์: www.grad.au.edu