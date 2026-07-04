อ่วม! สี่แยกวังตาผิน- ซอยสุพรรณ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ฝนถล่มไม่ถึง ชม.ถนนกลายคลอง

ระยอง- อ่วม! สี่แยกวังตาผิน- ซอยสุพรรณ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ฝนถล่มไม่ถึง ชม.ถนนกลายเป็นคลอง รถเล็กจอดเสียเพียบ ชาวบ้านบ่นอุบท่วมซ้ำซากไร้แนวทางแก้ไขปัญหา จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องขยับ
วันนี้ ( 4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมผิวจราจรบริเวณสี่แยกวังตาผิน- ซอยสุพรรณ ต.ปลวกแดง สูงกว่า 30 เซ็นติเมตร ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ใช้รถต้องสัญจรด้วยความยากลำบาก
และยังทำให้รถเก๋งและรถโหลดเตี้ยหลายคันจอดเสียกลางน้ำ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำรถยกสูงเข้าทำการเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก และนำแบริเออร์ตั้งกั้นห้ามรถเล็ก และโหลดเตี้ยผ่าน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า ถนนสายดังกล่าวมักมีน้ำท่วมขังสูงเป็นประจำเวลาที่มีฝนตกหนักจนกลายเป็นภาพชินตา และที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามีหน่วยงานในพื้นที่ลงแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด และได้แต่เพียงบอกว่าเป็นน้ำรอการระบายเท่านั้น
" อยากให้ อปท. ที่รับผิดชอบเร่งหาแนวทางแก้ไขด่วนด้วย เพราะหากเกิดซ้ำซากก็ยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีร้านค้าขาย และบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น" ชาวบ้าน กล่าว