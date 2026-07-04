ฝนถล่มพัทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำน้ำท่วมถนนหลายสาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ฝนถล่มพัทยา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำน้ำท่วมถนนหลายเส้นทาง การจราจรติดหนึบ บางจุดต้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางด่วน กระทั่งช่วงเที่ยงสถานการณ์จึงเริ่มคลี่คลาย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 4 ก.ค.) ได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท หน้าชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ที่พบว่ามีน้ำท่วมขัง จนทพให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าๆ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ระดมกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วม
เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงแยกพัทยาใต้ มุ่งหน้าตัวเมืองชลบุรี ที่มีน้ำท่วมสูงจนต้องเปิดให้รถสัญจรได้เพียง 1 ช่องทาง จนเกิดการจราจรหนาแน่น
ส่วนบริเวณแยกพัทยาใต้ หน้าสำนักงานทางหลวง มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณหน้าแข้ง เช่นเดียวกับจุดตัดทางรถไฟหลังวัดธรรมสามัคคี ฝั่งขาเข้าสัตหีบ ซึ่งมีรถสะสมเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริเวณแยกกุ้งเต้น ซอยเทพประสิทธิ์ 7 มีน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะ บริเวณแยกมุมอร่อย ถนนพัทยาสาย 3 เทศกิจเมืองพัทยา ได้ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมปิดเส้นทางชั่วคราว เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในระดับที่รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรผ่านได้
และเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ ติดตามข้อมูลการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมสูงถนนหลายสายเริ่มคลี่คลายแล้ว