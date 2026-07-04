รมว.ทรัพยากรฯลงพื้นที่เชียงใหม่มอบหนังสือรับรองสิทธิทำกินเขตป่าอนุรักษ์ให้ราษฎรเฉียด1,600รายเนื้อที่กว่า7,700ไร่

เชียงใหม่-รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เชียงใหม่ มอบหนังสือรับรองสิทธิทำกินในเขตป่าอนุรักษ์กว่า 7,700 ไร่ เดินหน้าสานนโยบาย “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้ (4 ก.ค.69) ที่ห้องประชุมพิทักษ์ภัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์ (อส.12 ก และ อส.12 ข) ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผวจ.เชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ นายโยธิน ประสงค์ความดี รอง ผวจ.ลำพูน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะผู้บริหารระดับสูง ทส. ให้การต้อนรับ
โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างคนกับป่า ให้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ภายใต้แนวคิด “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” โดยการมอบหนังสือรับรอง อส.12 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการรับรองสิทธิในการอยู่อาศัยหรือทำกิน แต่เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีรายได้ที่มั่นคง และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
“รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุล เมื่อประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ก็จะร่วมกันรักษาป่าให้เป็นทรัพยากรของลูกหลานในอนาคต นี่คือเป้าหมายสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่เรากำลังผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผมขอร้องชาวบ้านที่ได้รับหนังสือรับรองในวันนี้ช่วยเก็บรักษาที่ดินนี้ไว้ให้ลูกหลานทำกินตลอดไป “นายสุชาติ กล่าว
สำหรับการมอบหนังสือรับรอง อส.12 ในครั้งนี้ เป็นผลจากการเร่งรัดดำเนินงานสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัดพื้นที่อย่างรอบคอบ ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอุทยานแห่งชาติผาแดง
ผลการดำเนินงานสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 49 หมู่บ้าน 1,594 ราย ครอบคลุม 2,121 แปลง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ภายใต้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ พร้อมเป็นเครือข่ายสำคัญในการดูแลรักษาผืนป่าของประเทศให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป.